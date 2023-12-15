Третя місія. Китай відправив у космос секретний космічний літак: що відомо (фото)

Багаторазовий космічний літак вирушив на орбіту через 7 місяців після попереднього польоту, але інформації про цю місію не так і багато.

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У четвер, 14 грудня, з китайського космодрому Цзюцюань стартувала ракета-носій Чанчжен-2F, яка вивела в космос секретний китайський космічний літак. Як завжди, про цілі нової місії є не так багато інформації, пише Space.

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Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, секретний космічний літак КНР під назвою "Шеньлун" вирушив на орбіту у свій третій в історії політ. Він відбувся лише через 7 місяців після попередньої місії, хоча між першою та другою загадковими місіями минуло набагато більше часу — 23 місяці. Чому проміжок часу між другим і третім польотом настільки скоротили невідомо.

Відомо лише, що мета нової місії полягає в тому, щоб провести якісь наукові експерименти в космосі і, якщо цитувати китайські ЗМІ, літак вирушив на орбіту для того, щоб "надати технічну підтримку мирному використанню космосу".

У четвер, 14 грудня, з китайського космодрому Цзюцюань стартувала ракета-носій Чанчжен-2F, яка вивела в космос секретний китайський космічний літак Фото: space.com

Виходячи з доступної інформації, космічний літак "Шеньлун" призначений для випробування в космосі нових технологій. Він вертикально злітає в космос на борту ракети-носія, а потім приземляється горизонтально, як звичайний літак або як це робили космічні шатли NASA.

Під час попередньої місії китайський космічний літак провів на орбіті 276 днів і, згідно з повідомленнями Космічних сил США, вивів на орбіту невідомий об'єкт. Це сталося ще восени минулого року і тоді експерти припустили, що цим об'єктом може бути або засекречений супутник, призначений для вивчення польоту "Шеньлун", або ж це було корисне навантаження, яке вже виявилося непотрібним.

Уперше космічний літак Китаю вирушив у космос ще 3 роки тому і провів на орбіті всього два дні. Щодо технічних характеристик "Шеньлуна", то експерти припускають, що він найімовірніше схожий на такий самий секретний космічний літак США під назвою X-37B.

Космічний літак X-37B Фото: Boeing

Останній мав вирушити на орбіту в рамках уже 7 секретної місії на борту ракети-носія Falcon Heavy від компанії SpaceX. Запуск багаторазового космічного літака X-37B переносили кілька разів із невідомих причин. У підсумку він мав вирушити у свою чергову секретну місію 13 грудня, але цей запуск так і не відбувся. Сам літак і ракету-носій уже прибрали зі стартового майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді. Офіційно причиною скасування запуску літака X-37B Космічних сил США названо необхідність "провести додаткові перевірки систем". Що насправді сталося невідомо, а також незрозуміло, коли все ж таки відбудеться сьома місія американського космічного літака.

Згідно із заявами представників Космічних сил США, Китай не випадково відправив на орбіту "Шеньлун" якраз тоді, коли США збиралися відправити в космос X-37B. Річ у тім, що Китай і США дуже зацікавлені в космічних літаках один одного і хочуть зрозуміти, наскільки вони є літальними апаратами, що конкурують між собою.

Як уже писав Фокус, вчені створили новий надтвердий матеріал, який можна використовувати при виготовленні космічних кораблів.