Третья миссия. Китай отправил в космос секретный космический самолет: что известно (фото)

Многоразовый космический самолет отправился на орбиту через 7 месяцев после предыдущего полета, но информации об этой миссии не так и много.

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В четверг, 14 декабря, с китайского космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-2F, которая вывела в космос секретный китайский космический самолет. Как всегда, о целях новой миссии имеется не так много информации, пишет Space.

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Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, секретный космический самолет КНР под названием "Шэньлун" отправился на орбиту в свой третий в истории полет. Он состоялся всего через 7 месяцев после предыдущей миссии, хотя между первой и второй загадочными миссиями прошло гораздо больше времени – 23 месяца. Почему промежуток времени между вторым и третьим полетом настолько сократили неизвестно.

Известно лишь, что цель новой миссии состоит в том, чтобы провести какие-то научные эксперименты в космосе и, если цитировать китайские СМИ, самолет отправился на орбиту для того, чтобы "оказать техническую поддержку мирному использованию космоса".

В четверг, 14 декабря, с китайского космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-2F, которая вывела в космос секретный китайский космический самолет Фото: space.com

Исходя из доступной информации, космический самолет "Шэньлун" предназначен для испытания в космосе новых технологий. Он вертикально взлетает в космос на борту ракеты-носителя, а затем приземляется горизонтально, как обычный самолет или как это делали космические шаттлы NASA.

Во время предыдущей миссии китайский космический самолет провел на орбите 276 дней и, согласно сообщениям Космических сил США, вывел на орбиту неизвестный объект. Это произошло еще осенью прошлого года и тогда эксперты предположили, что этим объектом может либо засекреченный спутник, предназначенный для изучения полета "Шэньлун", либо же это была полезная нагрузка, которая уже оказалась не нужна.

Впервые космический самолет Китая отправился в космос еще 3 года назад и провел на орбите всего два дня. Что касается технических характеристик "Шэньлун", то эксперты предполагают, что он скорее всего похож на такой же секретный космический самолет США под названием X-37B.

Космический самолет X-37B Фото: Boeing

Последний должен был отправится на орбиту в рамках уже 7 секретной миссии на борту ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX. Запуск многоразового космического самолета X-37B переносили несколько раз по неизвестным причинам. В итоге он должен был отправится в свою очередную секретную миссию 13 декабря, но этот запуск так и не состоялся. Сам самолет и ракету-носитель уже убрали со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди. Официально причиной отмены запуска самолета X-37B Космических сил США названа необходимость "провести дополнительные проверки систем". Что на самом деле произошло неизвестно, а также не ясно, когда все же состоится седьмая миссия американского космического самолета.

Согласно заявлениям представителей Космических сил США, Китай не случайно отправил на орбиту "Шэньлун" как раз тогда, когда США собирались отправить в космос X-37B. Дело в том, что Китай и США очень заинтересованы в космических самолетах друг друга и хотят понять насколько они являются конкурирующими между собой летательными аппаратами.

Как уже писал Фокус, ученые создали новый сверхтвердый материал, который можно использовать при изготовлении космических кораблей.