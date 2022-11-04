Секретный китайский космический самолет вывел на орбиту загадочный объект: что это может быть

Через 90 дней пребывания в космосе таинственный летательный аппарат КНР предоставил для американских военных еще одну головоломку.

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Данные военных из Космических сил США показывают, что несколько дней назад сверхсекретных китайский космический самолет отправил в космос не менее загадочный объект. У экспертов на этот счет есть несколько предположений, что это может быть, пишет Futurism.

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Еще в августе с космодрома Цзюцюань в Китае, в космос отправилась ракета-носитель "Чанчжэн 2F". Как уже писал Фокус, американские военные предположили, что эта ракета вывела в космос засекреченный многоразовый китайский космический самолет.

О том, что из себя представляет этот самолет до сих пор точно неизвестно, как неизвестны его цели и характеристики. Хотя Китай заявил, что это испытательный экспериментальный космический корабль, некоторые эксперты предположили, что он скорее всего похож на не менее секретный американский космический самолет под названием X-37B. Он уже кстати, выполняет шестую миссию в космосе.

[ + – ] Еще в августе были показаны обломки ракеты ,которая вывела в космос секретный китайский космический самолет

Для Китая запуск космического самолета в августе стал вторым подобным стартом за два года. Первый произошел еще в сентябре 2020 года и та миссия длилась всего 2 дня. Но тогда американские военные зафиксировали выпуск данным летательным аппаратов неизвестного объекта в космос, который транслировал зашифрованные сигналы.

Теперь же специалисты из Космических сил США зарегистрировали факт выпуска с таинственного космического самолета также неизвестного объекта, который двигается по той же орбите, что и самолет, на высоте примерно в 600 км над Землей. Также он летит в непосредственной близости от космического самолета, как отмечают эксперты.

[ + – ] Эксперты предполагают, что именно так может выглядеть новая секретная космическая разработка Китая Фото: Forbes

Но что это за объект остается загадкой, ведь нет информации о том, что с собой взял на орбиту космический самолет еще в августе этого года. Китай не обнародовал никакой информации об этом полете в течение последних трех месяцев. И до сих пор не известно даже как точно выглядит космический самолет, хотя эксперты предполагают, что он может быть по размерам таким же, как и американский X-37B, то есть длиной почти 9 метров.

Некоторые эксперты предполагают, что таинственным объектов может быть спутник, который предназначен для наблюдения за полетом космического самолета КНР. Может быть Китай таким образом проверяет новую технологию вывода полезных грузов на орбиту. По словам астронома Джонатана Макдауэлла, который занимается отслеживанием космических кораблей, этот объект может быть обслуживающим модулем космического самолета.

[ + – ] Хотя Китай заявил, что это испытательный экспериментальный космический корабль, некоторые эксперты предположили, что он скорее всего похож на не менее секретный американский космический самолет под названием X-37B (на фото). Он уже кстати выполняет шестую миссию в космосе Фото: Boeing

Эксперты также не знают, когда секретный космический самолет вернется обратно на Землю, учитывая его очень длительную миссию в космосе. Но американские военные на основе спутниковых снимков, которые показали повышенную активность на одном из китайских космодромов, сделали предположение, что он вернется из космоса уже скоро.

Фокус уже писал о том, что на Землю падает китайская космическая ракета, которая может приземлиться где угодно. Эта ракета-носитель вывела в космос третий модуль орбитальной станции КНР и уже в четвертый раз за 2 года отправилась в неконтролируемый спуск на Землю.

Также Фокус писал о том, что самая мощная в мире ракета от SpaceX отправила в космос американский секретный военный груз. Известно, что это 6 космических аппаратов, цель которых засекречена Космическими силами США.