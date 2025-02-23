Учені створили найлегший і найміцніший матеріал: де його можна застосувати

Дослідники вважають, що можливості нового матеріалу практично безмежні.

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Науковці використали ШІ, який допоміг створити найлегшу та найміцнішу можливу геометричну структуру для наноматеріалу. У результаті вчені отримали вуглецеву нанорешітку, яка є надзвичайно легкою, але може витримувати масу, що перевищує її власну в мільйон разів. Новий матеріал можна буде використовувати для створення більш легких і міцних автомобілів, а таких самих космічних ракет і кораблів. Вчені також вважають, що цей матеріалу можна використовувати в медицині для створення протезів. Дослідження опубліковано в журналі Advanced Materials, пише Popular Mechanics.

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Нещодавно вчені змогли створити новий високотемпературний надпровідний матеріал за звичайного тиску, що є проривом у галузі створення надпровідників, як уже писав Фокус. Але інша група вчених змогла за допомогою ШІ створити найлегший і найміцніший матеріал з усіх наявних.

Матеріалу має міцність високовуглецевої сталі, але важить як піна. ШІ допоміг ученим розробити структуру наноматеріалу, який має дуже малу вагу, але має надзвичайно високу міцність.

Наноматеріали раніше вже демонстрували деякі дивовижні властивості. Хоча вони і мають високу міцність, все ж проблема більшості з них полягала в тому, що геометричні конструкції їхніх наноструктур не могли рівномірно розподіляти напругу по всій структурі, що призводило до поломки.

Щоб створити більш надійний матеріал, вчені навчили ШІ розпізнавати, яка структура призведе до кращих механічних характеристик для цього матеріалу на основі вуглецю. У підсумку вчені створили матеріал, який такий же легкий, як пінополістирол, але такий же міцний, як високовуглецева сталь.

Новий матеріал роздрукували на 3D-принтері і виявилося, що він може витримувати масу, яка в мільйон разів перевищує його власну, але при цьому він залишається дуже легким. Виявилося, що матеріал приблизно в 5 разів міцніший, ніж титан.

Вчені вважають, що новий матеріал можна використовувати для створення медичного обладнання, наприклад, протезів та імплантів. Також матеріал буде корисний при створенні більш легких, але міцних автомобілів, космічний ракет і кораблів, що дасть їм змогу рухатися швидше з меншою витратою палива.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що деякі матеріали можуть відтворювати "спогади" про ті стани, в яких вони були в минулому.

Також Фокус писав про те, що Космічні сили США вперше показали знімок секретного літака X-37B на орбіті. Ще ніхто ніколи не бачив таємничий космічний літак на орбіті і досі дуже мало відомо про те, що він там робить насправді.