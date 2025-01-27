Могла защитить скорлупа: как птицам удалось выжить, когда вымерли динозавры (видео)

Исследователи выяснили, как птицам на самом деле удалось выжить после падения астероида, погубившего гигантских динозавров.

Related video

В документальном сериале Netflix "Жизнь на нашей планете" шестая глава посвящена птицам и их эволюционному успеху, поскольку другие динозавры вымерли после удара астероида. В программе говорится о том, что некоторые птицы попросту вылупились из яиц, отложенных еще до катастрофы, что и помогло им найти свой путь в новом мире, пишет IFLScience.

Но так ли это на самом деле? Большая часть сериала, по словам исследователей, воплощает в жизнь рецензируемые научные исследования, по крайней мере, предоставляет правдоподобные интерпретации данных, обнаруженных учеными. Однако ученые ставят под сомнение утверждение о том, что птицы выжили из-за того, что вылупились из яиц, отложенных до катастрофы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам доктора Мелани Дюринг из Университета Уппсалы, большинство птиц, вероятно, даже не смогли бы вылупиться, если бы их родители погибли в результате падения астероида. Дело в том, что большинству видов нужен кто-то, кто смог бы высаживать яйца, пока птенцы не будут готовы появиться на свет. Однако есть некоторые птицы, яйца которых не требуют постоянного ухода, например, строят гнезда, обеспечивающие тепло за счет разложения органического материала. Впрочем, вылупление — лишь часть проблемы.

Многие птицы также появляются на свет настолько неразвитыми, что попросту не могут передвигаться самостоятельно. Впрочем, существуют выводковые виды — те, кто имеют некоторую защиту от хищников с рождения или вылупления. Тем не менее, даже нормальные выводковые детеныши не могут выжить полностью самостоятельно. Супервыводковые птицы, особенно большеногие, способны бегать за добычей сразу после рождения, а некоторые даже могут летать в день вылупления. И Все же, они все еще нуждаются в некоторой родительской заботе.

Так или иначе, по словам доктора Дюринг, не стоит полагать, что современное поведение птиц отражает поведение их предков, живших на Земле около 66 миллионов лет назад. И все же, ученые отмечают: с точки зрения эволюции, было бы весьма странно, если бы все птицы, пережившие массовое вымирания были супервыводковыми, но почти все их потомки стали зависимыми при рождении.

Доктор Дьюринг также считает, что в этой истории есть и другие пробелы. Дело в том, что скорлупа не способна защитить от инфракрасного излучения. Исследователи полагают, что основной проблемой этого массового вымирания были радиоактивные осадки, а потому весьма любопытно, как птицам удалось выжить, даже если родители оставили яйца в защищенных местах.

Как птицам удалось выжить во время массового вымирания?

По словам доктора Дьюринг, вероятно, птицы выжили, так как находились в южном полушарии. Мало того, что большинство из них, особенно те, что в Австралии, находились гораздо дальше от места удара и меньше подвергались воздействию первого взрыва, но удар произошел у них осенью. Птицы, которые в то время находились в спячке, были защищены от первоначального взрыва и, возможно, проснулись, когда восстановление растений уже началось.

Исследователи также полагают, что некоторые выжившие виды птиц могли оказаться запертыми на южном континенте, где они были защищены. Как только растительность восстановилась, у птиц, вероятно, не возникло проблем с колонизацией севера.

По словам доктора Дерека Ларсона из Королевского музея Британской Колумбии, они с коллегами сравнили клювы динозавров размером с птицу в позднем меловом периоде с найденными позже. Ученые пришли к выводу, что некоторым видам удалось выжить, так как они были беззубыми и питались семенами.

Простыми словами, те, кому удалось избежать поджаривания первоначальной радиацией, могли питаться семенами достаточно долго, чтобы поддерживать жизнь и дождаться восстановления растительности. Между тем, хищники и фруктоеды столкнулись с голодом.

Ранее Фокус писал о том, что найдена точка, где на Земле появились первые динозавры: ученые не могут к ней подобраться.