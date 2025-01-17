Вымирание динозавров на Земле: ученые ошибались в ключевом моменте, но причем здесь запах яиц

Исследователи считают, что обнаружили важный фактор гибели гигантских хищников, который ранее выпускали из виду.

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Около 66 миллионов лет назад на Землю упал гигантский астероид Чиксулуб, в результате чего на полуострове Юкатан образовался ударный кратер шириной около 200 километров. Последующие события, как известно, уничтожили 75% видов на Земле, в том числе и динозавров Но что на самом деле стало катализатором массового вымирания? Ученые считают, им удалось обнаружить то, что ранее упускалось из виду, пишет IFLScience.

Массивный выброс серы в значительной степени стал причиной резкого похолодания на планете, которое последовало за аварийным столкновением с астероидом. Но действительно ли события развивались так, как мы думали ранее? В новом исследовании ученые проверили давнее убеждение о том, что извержение серы, помимо прочего, вызвало суровую продолжительную "зиму удара". Теперь исследователи считают, что более ранние исследования, вероятно, переоценили количество серы, которая в действительности была выпущена.

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Когда огромный астероид врезался в Землю, он поднял в атмосферу облако пыли, сажи и других веществ, создав то, что ученые называют "ударной зимой". По сути, в этот момент планета погружается в экстремальный холод и темноту: растения не могут фотосинтезировать, а животные не могут развиваться. В случае с астероидом Чиксулуб, его падение привело к полной перестановке порядка животных.

В этом разрушительном пылевом облаке ученые ранее выбрали особенно "виновную в вымирании сторону": серу. Однако точное количество выделившейся серы все еще является предметом споров, причем оценки ученых довольно сильно разнятся. Главными вопросами, на которые все еще нет ответов считаются: было ли на месте удара много камней, заполненных серой; с какой скоростью и под каким углом падал астероид; что это может означать для последующего распространения серы.

В новом исследовании ученые использовали керны, извлеченные из ударных пород на месте Чиксулуб в Мексике. Авторы исследования отмечают, что их работа стала первым в истории эмпирическим путем подсчета того, сколько в действительности серы выделилось при ударе астероида.

По словам соавтора исследования, химика Катерины Родюшкиной, они с коллегами сосредоточились не на самом событии удара, а на его последствиях. Изначально они проанализировали серный след пород в районе кратеры, которые и были источником сульфатных аэрозолей, выброшенных в атмосферу.

Эти аэрозоли распространились по всему миру и в конечном итоге были выброшены из атмосферы обратно на поверхность планеты в течение месяцев, а возможно и лет, после столкновения. Сера выпала вокруг пограничного слоя K-Pg в осадочных профилях по всему миру. В ходе исследования, ученые использовали соответствующее изменение изотопного состава серы, чтобы отличить ту, что связана с ударом, от природных источников. В результате общее количество выброшенной серы было рассчитано с помощью баланса массы.

В результате ученые пришли к выводу, что предыдущие оценки были завышены, причем некоторые из них превышали новые результаты в 5 раз. Команда считает, что в общей сложности было выброшено 67 ± 39 миллиардов тонн серы, что позволяет предположить, что за этим последовала более мягкая зима удара, чем считалось ранее.

Простыми словами, температура на планете все равно снизилась, но, вероятно, не так резко, а климат бы вернулся к почти нормальному гораздо раньше, чем предполагалось. Авторы исследования также считает, что их открытие может объяснить, почему несмотря на всю драму четверти жизни на Земле все же удалось выжить.

Ранее Фокус писал о том, что открытие новых окаменелостей переписывает глобальную историю динозавров.