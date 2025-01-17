Вимирання динозаврів на Землі: вчені помилялися в ключовому моменті, але до чого тут запах яєць

Дослідники вважають, що виявили важливий фактор загибелі гігантських хижаків, який раніше випускали з уваги.

Related video

Близько 66 мільйонів років тому на Землю впав гігантський астероїд Чиксулуб, внаслідок чого на півострові Юкатан утворився ударний кратер завширшки близько 200 кілометрів. Подальші події, як відомо, знищили 75% видів на Землі, зокрема й динозаврів Але що насправді стало каталізатором масового вимирання? Вчені вважають, їм вдалося виявити те, що раніше не брали до уваги, пише IFLScience.

Масивний викид сірки значною мірою став причиною різкого похолодання на планеті, яке наступило за аварійним зіткненням з астероїдом. Але чи дійсно події розвивалися так, як ми думали раніше? У новому дослідженні вчені перевірили давнє переконання про те, що виверження сірки, крім іншого, викликало сувору тривалу "зиму удару". Тепер дослідники вважають, що більш ранні дослідження, ймовірно, переоцінили кількість сірки, яка насправді була випущена.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коли величезний астероїд врізався в Землю, він підняв в атмосферу хмару пилу, сажі та інших речовин, створивши те, що вчені називають "ударною зимою". По суті, в цей момент планета занурюється в екстремальний холод і темряву: рослини не можуть фотосинтезувати, а тварини не можуть розвиватися. У випадку з астероїдом Чиксулуб, його падіння призвело до повної перестановки порядку тварин.

У цій руйнівній пиловій хмарі вчені раніше вибрали особливо "винну у вимиранні сторону": сірку. Однак точна кількість сірки, що виділилася, все ще є предметом суперечок, до того ж оцінки вчених досить сильно різняться. Головними питаннями, на які все ще немає відповідей, вважаються: чи було на місці удару багато каміння, заповненого сіркою; з якою швидкістю і під яким кутом падав астероїд; що це може означати для подальшого поширення сірки.

У новому дослідженні вчені використовували керни, витягнуті з ударних порід на місці Чиксулуб у Мексиці. Автори дослідження зазначають, що їхня робота стала першим в історії емпіричним шляхом підрахунку того, скільки насправді сірки виділилося під час удару астероїда.

За словами співавтора дослідження, хіміка Катерини Родюшкіної, вони з колегами зосередилися не на самій події удару, а на його наслідках. Спочатку вони проаналізували сірчаний слід порід у районі кратерів, які й були джерелом сульфатних аерозолів, викинутих в атмосферу.

Ці аерозолі поширилися по всьому світу і, зрештою, були викинуті з атмосфери назад на поверхню планети протягом місяців, а можливо і років, після зіткнення. Сірка випала навколо прикордонного шару K-Pg в осадових профілях по всьому світу. Під час дослідження вчені використовували відповідну зміну ізотопного складу сірки, щоб відрізнити ту, що пов'язана з ударом, від природних джерел. У результаті загальна кількість викинутої сірки була розрахована за допомогою балансу маси.

У результаті вчені дійшли висновку, що попередні оцінки були завищені, причому деякі з них перевищували нові результати в 5 разів. Команда вважає, що загалом було викинуто 67 ± 39 мільярдів тонн сірки, що дає змогу припустити, що за цим наступила м'якша зима удару, ніж вважалося раніше.

Простими словами, температура на планеті все одно знизилася, але, ймовірно, не так різко, а клімат би повернувся до майже нормального набагато раніше, ніж передбачалося. Автори дослідження також вважає, що їхнє відкриття може пояснити, чому попри всю драму чверті життя на Землі все ж вдалося вижити.

Раніше Фокус писав про те, що відкриття нових скам'янілостей переписує глобальну історію динозаврів.