Викинги страдали от ужасных болезней: что выяснили ученые

Возможно, викинги были свирепыми воинами еще и потому, что их постоянно мучила невыносимая боль.

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Быть викингом не означало только совершать набеги на поселения и грабежи. Ученые выяснили, что древнескандинавские воины страдали от разных болезней, в частности от челюстно-лицевых заболеваний. Вероятно, эти болезни причиняли викингам огромную боль и страдания. Исследование опубликовано в журнале BDJ Open, пишет IFLScience.

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Недавно, как уже писал Фокус, археологи раскопали огромный зал эпохи викингов, который является самым большим в Великобритании. Это здание викингов датируется XI веком нашей эры. Известно, что викинги часто совершали набеги на территорию современной Англии, и был период, когда они даже завоевали ее почти полностью. Но авторы нового исследования провели изучение останков викингов, обнаруженных в Швеции и пришли к неожиданным выводам.

Ученые с помощью компьютерной томографии провели сканирование 15 черепов викингов, умерших в Х и ХII веках нашей эры. Эти изображения изучили стоматологи и патологоанатомы, чтобы определить наличие любых лицевых болезней. Исследование показало, что владельцы древних черепов имели очень плохое здоровье и страдали от ряда серьезных болезней.

У подавляющего большинства черепов были обнаружены признаки особенно болезненной патологии полости рта, называемой апикальным периодонтитом, которую обычно вызывает бактериальная инфекция зубного канала. Ученые обнаружили, что некоторым викингам даже пытались лечить зубы с помощью создания отверстия в зубе для доступа к пульпе (соединительная ткань, заполняющая полость зуба с большим количеством нервных окончаний). Проще говоря, зуб чем-то просверлили. Ученые говорят, что, учитывая отсутствие в то время обезболивающих средств, это был чрезвычайно ужасный и мучительный процесс лечение зубов.

В трех черепах ученые обнаружили признаки хронического синусита, который, по словам ученых, вероятно, привел к заложенности носа, ощущению опухлости лица, выделениям из носа и потере обоняния. В других черепах ученые обнаружили костные наросты, которые, вероятно, были вызваны инфекциями в ушах и других местах. Наросты вдоль суставов челюсти ученые интерпретировали как признаки ревматоидного артрита в некоторых черепах викингов.

По словам авторов исследования, эти люди могли страдать от многочисленных патологий полости рта и лица, включая синусит и отит. Учитывая отсутствие нормальной медицинской помощи, боль от всех этих болезней могла оставаться с викингами в течение всей их жизни, сколько бы она ни продолжалась.

Ученые говорят, что неизлечимые заболевания вызывали непрекращающиеся страдания у викингов, а также могли перерасти из простого дискомфорта в очень ужасные болезни с разрушительными последствиями. Возможно, эти болезни приводили к смерти.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили причину вымирания неандертальцев и когда она возникла. Неандертальцы — представители рода людей в семействе гоминиды — не смогли выжить и исчезли.

Также Фокус писал о том, что помидоры на самом деле не убивают людей и почему ученым пришлось доказывать это. Помидоры и ягоды паслена, убившие римского императора Августа, относятся к одному семейству и ученые только что доказали, почему одни из них смертоносны, а другие нет.