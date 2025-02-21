Помідори насправді не вбивають людей: чому вченим довелося доводити це (відео)

Помідори і ягоди пасльону, які вбили римського імператора Августа, відносяться до одного сімейства, і вчені щойно довели, чому одні з них смертоносні, а інші — ні.

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Згідно з однією з теорій, ягоди пасльону, які вбили римського імператора Августа, сумно відомі своєю смертоносністю. Цікаво, що помідори (Solanum lycopersicum) належать до того ж сімейства рослин, пасльонові, і також виробляють токсичні стероїдні глікоалкалоїди — в результаті, довгий час вони вважалися отруйними, пише Science Alert.

На щастя для нас, загалом помідори насправді не вбивають людей: вони перетворюють свої гіркі токсини на щось більш приємне на смак і менш смертоносне. За словами співавтора дослідження, біолога із Сичуанського університету Фен Бая, вони з колегами змогли визначити генетичні механізми, що беруть участь у безпечній трансформації плодів томата.

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Пасльонові використовують стероїдні глікоалкалоїди як природний захист від шкідників. Передбачається, що ці молекули втручаються в мембрани клітин тварин, пошкоджуючи їх, а зрештою спричиняючи загибель клітин.

Ще одним представником токсичного сімейства є картопля — її виростили з безпечним рівнем цих сполук, хоча вона також здатна виробляти їх за умови ушкодження або впливу великої кількості світла.

Дослідники виявили, що для людей ця лікоалкалоїдна речовина неприємно гірка на смак, а вживання надто великої її кількості призводить до печіння в роті, за яким слідують такі симптоми, як:

нудота;

судоми;

уповільнений пульс;

уповільнене дихання;

блювання;

діарея;

внутрішня кровотеча;

ураження шлунка.

Водночас рослинам необхідно, щоб їхнє насіння розсіювалося, і в цьому їм допомагають тварини. Тому в деяких рослин у міру дозрівання їхніх плодів із насінням гіркі токсичні хімікати перетворюються на щось більш приємне на смак.

У новому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Science Advances, Бай з колегами виявили, що в томатах ці хімічні речовини роблять плоди червонішими, м'якшими та солодшими, а також координують розпад токсичного глікоалкалоїду на менш токсичну сполуку, яка називається ескулеозид А. Це забезпечує невисокі рівні токсичних стероїдних глікоалкалоїдів, що дає можливість підтримувати стійкість до атак травоїдних та гарантує, що плоди досягнуть дозрівання насіння.

Білок під назвою DML2 дає змогу клітинному генному апарату отримувати доступ до генів, що беруть участь у зупинці токсинів, шляхом видалення метильних груп. Під час дослідження вчені генетично відключили створення DML2 у томатах, і виявили, що отримані плоди, як і раніше, містили високі рівні стероїдних глікоалкалоїдів.

Далі вчені порівняли гени, що беруть участь в інших споріднених рослинах. Результати вказують на те, що деметилювання ДНК під дією DML2 збільшилося під час одомашнення томату, що змінило рослини з виробників дрібних ягід на творців великих червоних плодів. Тим часом рівні генів, що підтримують стероїдні глікоалкалоїди, також знизилися — простими словами, це дає змогу безпечно вживати навіть зелені томати.

Раніше Фокус писав про те що, вчені виявили в томатах таємничу сполуку.