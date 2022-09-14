Паруса свободы. Военная помощь Нидерландов Украине

Нидерланды были одной из первых европейских стран, которые пообещали Украине значительную военную помощь еще тогда, когда Россия начала наращивать свои вооруженные силы на границе.

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Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященный помощи Украине от Нидерландов.

Через несколько дней после начала вторжения РФ Нидерланды быстро объявили о дальнейшей военной помощи, которая включала 50 пусковых установок ПЗРК FIM-92 Stinger с 200 ракетами и 50 противотанковых орудий Panzerfaust 3 с 400 ракетами. Немного позже Министерство обороны Нидерландов заявило, что больше не будет предоставлять подробную информацию о поставках оружия в Украину.

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что поток военной помощи Украине продолжался непрерывно, а подробности о дополнительных поставках оружия, включавших разведывательные БПЛА и даже противокорабельные ракеты AGM-84 Harpoon, не раз попадали в публичную сферу. В апреле 2022 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что Нидерланды начнут поставки в Украину тяжелого вооружения, включая 8 самоходных орудий PzH 2000 и неизвестное количество бронетранспортеров YPR-765.

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БТР YPR-765 поступили на вооружение новосозданных механизированных бригад Украины для использования в будущих наступательных действиях на территории оккупированной Россией Украины. Пример их применения все мы увидели 29 августа 2022 года, когда украинская армия начала наступление с целью деоккупации части Херсонской области. БТР YPR-765 наряду с BMC Kirpi MRAP из Турции стали основным средством передвижения для украинских солдат, сражающихся в регионе. Транспортировка пехоты по широким открытым равнинам ближе к российским позициям – опасная задача. На данный момент известно о потере двух YPR-765, участвующих в наступлении.

Гражданские инициативы Нидерландов также внесли важный вклад в военную помощь Украине. Zeilen van Vrijheid ("Паруса свободы") – одна из организаций, которая собирает средства для Украины. Благодаря их усилиям по состоянию на начало сентября 2022 года в Украину уже было отправлено 88 машин скорой помощи, 2 грузовика Unimog, 1 пожарная машина и до 2000 велосипедов. Хотя машины скорой помощи в основном предназначены для гражданского населения, некоторые из них в военном камуфляже используются при эвакуации и лечении раненых украинских солдат. Все это так или иначе усиливает способность Украины продолжать сопротивление.

В зависимости от количества YPR-765, переданных Украине, голландские запасы избыточного тяжелого вооружения либо уже исчерпаны, либо вскоре закончатся. Тем не менее, в будущем помощь может включать внедорожники Mercedes-Benz 290GD 4x4, которые вскоре получат замену на вооружении голландской армии. Эти машины не бронированы, но это не помешало Франции поставить значительное количество аналогичных внедорожников Peugeot P4 в Украину. Обладающие хорошей проходимостью и пригодные для использования в качестве оружейной платформы или просто транспорта, эти машины, безусловно, предпочтительнее легковых автомобилей, которые часто становятся временной альтернативы.

Кроме того, можно найти доводы в пользу передачи 155-мм буксируемых гаубиц FH-70. 15 таких гаубиц Нидерланды приобрели в 1990 году для тренировок голландских артиллеристов, пока их гаубицы M114 проходили модернизацию. Эти орудия использовались до 2001 года, затем были переданы на хранение и в конце концов выставлены на продажу. В то время покупатель на них так и не нашелся из-за относительно устаревшей конструкции. FH-70 могут стрелять всеми европейскими и американскими 155-мм снарядами. Небольшое количество FH-70 уже было предоставлено Украине Эстонией и Италией, которые до сих пор эксплуатируют такие гаубицы.

[ + – ] Поток военной помощи Украине продолжался непрерывно

Нидерланды также могут продолжить поддержку вооруженных сил Украины, приобретая вооружение от имени Украины или даже предоставляя финансирование, на которое Украина может закупать системы вооружений у оборонных компаний других стран. Какие бы шаги ни предпринимались в будущем для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, можно с уверенностью сказать, что Нидерланды твердо решили не уклоняться от своих обязанностей ни как член НАТО, ни как суверенная страна, отстаивающая право других на самоопределение.

В приведенном ниже списке сделана попытка проследить за военной техникой, поставленной или обещанной Нидерландами Украине за время российского вторжения в 2022 году. В связи с конфиденциальным характером некоторых поставок все цифры отражают лишь нижнюю границу общего объема поставок. Этот список будет обновляться по мере выявления новых фактов военной поддержки.

Противокорабельные ракеты

AGM-84 Harpoon (ракеты) [июнь 2022]

Самоходная артиллерия

8 155-мм PzH 2000s [апрель 2022. Обучение завершено в мае 2022 года. Поставки в Украину с июня 2022 года]

Бронетранспортеры (БТР)

YPR-765 [май 2022 г.]

Разведывательные БПЛА

БПЛА [апрель или май 2022 года]

Автономные подводные аппараты

2 автономных подводных аппарата SeaFox для поиска мин [март или апрель 2022 г.]

РЛС и радары

5 РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Firefinder [поставляется с апреля 2022 года]

2 радара наземного наблюдения Thales Squire [поставляется с апреля 2022 года и далее]

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК)

50 пусковых установок FIM-92 Stinger [поставляется с марта 2022 года и далее]

Стрелковое оружие

50 РПГ Panzerfaust 3 [поставляется с марта 2022 года и далее]

10 снайперских винтовок Barrett M82 .50 BMG [март 2022 г.]

90 снайперских винтовок Accuracy International AX308 [март 2022 г.]

Боеприпасы

50 патронов DM72A1 (PzF 3-IT) для Panzerfaust 3 [март 2022 г.]

200 ракет Stinger [апрель 2022 г.]

30000 патронов калибра 7,62 мм и 12,7 мм [март 2022] (для снайперских и противотанковых винтовок AX408 и M82)

Разное оборудование

3000 шлемов Gevechtshelm Composiet M95 [март или апрель 2022]

шлемы STRONG [июнь 2022]

2000 бронежилетов [март или апрель 2022 и июнь 2022]

30 ручных миноискателей [март 2022]

Важно