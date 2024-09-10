Россияне прицельно бьют по спасателям в Купянске, которые ликвидируют последствия ударов (фото)

Россияне сбросили мощную бомбу на рынок в Купянске. И вели регулярные обстрелы пожарных, которые пытались ликвидировать последствия удара.

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В понедельник в полдень, 9 сентября, российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-1500 на центральный рынок в центре города Купянска Харьковской области, вызвав значительные разрушения инфраструктурных объектов и пожары в 3-х магазинах. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что на момент прибытия спасателей огонь уже охватил площадь в 800 м кв.

Во время тушения огня враг постоянно наносил повторные удары по этой же локации из артиллерии.

"Несколько раз чрезвычайники были вынуждены отходить в укрытие. Однако как только они возобновляли работы, снова начинались обстрелы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, только сегодня расчету из 12 спасателей удалось окончательно потушить все очаги горения.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео с российских ресурсов, на котором заметно, как авиабомба попадает в здание рынка, вызвав мощный взрыв.

В полиции информируют, что за прошедшие сутки военные РФ наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. В частности 9 сентября военные ВС РФ нанесли удары из артиллерии, ФАБ-1500 по городу Купянск, в результате чего повреждены рынок и жилые дома.

В результате обстрела FPV-дроном было повреждено здание медицинского колледжа и автомобиль. Пострадали двое гражданских мужчин.

Напомним, в конце августа россияне ударили ФАБ-500 с модулем УМПК по центру города. Было повреждено 43 многоэтажных и частных дома, ранения различной тяжести получил 21 человек.

В середине июля в районе Купянска увеличилось количество вражеских ударов.