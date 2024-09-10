Росіяни прицільно б'ють по рятувальниках у Куп'янську, які ліквідовують наслідки ударів (фото)

Росіяни скинули потужну бомбу на ринок у Куп'янську. І вели регулярні обстріли пожежників, які намагалися ліквідувати наслідки удару.

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У понеділок опівдні, 9 вересня, російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-1500 на центральний ринок у середмістя Куп’янська Харківської області, спричинивши значні руйнації інфраструктурних об’єктів та пожежі у 3-х магазинах. Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що на час прибуття рятувальників вогонь вже охопив площу у 800 м кв.

Під час гасіння вогню ворог постійно завдавав повторних ударів по цій же локації з артилерії.

"Кілька разів надзвичайники були вимушені відходити в укриття. Проте тільки-но вони поновлювали роботи, знову починались обстріли", — йдеться у повідомленні.

Як наголошується, лише сьогодні розрахунку з 12 рятувальників вдалось остаточно загасити всі осередки горіння.

Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео з російських ресурсів, на якому помітно, як авіабомба влучає у будівлю ринку, спричинивши потужний вибух.

У поліції інформують, що минулої доби військові РФ завдавали удари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема 9 вересня військові ЗС РФ завдали удари з артилерії, ФАБ-1500 по місту Куп’янськ, внаслідок чого пошкоджено ринок та житлові будинки.

Внаслідок обстрілу FPV-дроном було пошкоджено будівлю медичного коледжу та автомобіль. Постраждали двоє цивільних чоловіків.

Нагадаємо, наприкінці серпня росіяни вдарили ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста. Було пошкоджено 43 багатоповерхові та приватні будинки, поранення різної тяжкості отримала 21 людина.

У середині липня у районі Куп'янська збільшилася кількість ворожих ударів.