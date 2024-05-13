"Иллюзия мирной жизни": жители Купянского района возвращаются из эвакуации ради огородов

По словам начальника районной военной администрации Андрея Канашевича, сейчас началась так называемая "огородная" пора и некоторые украинцы умудряются нарушать правила и время от времени возвращаться в опасные населенные пункты ради "хозяйства".

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В Харьковской области люди начинают возвращаться из эвакуации в опасные населенные пункты по необычной причине. Об этом детальнее рассказал начальник Купянской районной военной администрации (РВА) Андрей Канашевич в комментарии "Суспiльному".

По его словам, в Купянском районе, который постоянно находится под обстрелами, до полномасштабного вторжения проживали 135 тысяч жителей. Сейчас же там остается лишь 35 тысяч людей. При этом некоторые пытаются вернуться с обязательной эвакуации для того, чтобы высадить огороды.

"Сейчас люди не очень охотно эвакуируются. По большому счету, те, кто желал уехать, считал это нужным, они выехали. Просто сейчас началась эта "огородная" пора, и некоторые пытаются вернуться в те населенные пункты, откуда осуществляется обязательная эвакуация, чтобы засадить огород и уехать. Вот так вот раз в неделю они потом появляются, чтобы его обрабатывать. То есть иллюзия мирной жизни она немного есть", — заявил Андрей Канашевич.

В целом, продолжает глава РВА, ситуация в районе не меняется. Единственное, что расширилась география штурмовых действий со стороны российских оккупационных войск. В то же время, Силы обороны дают отпор противнику и удерживают позиции.

"Они имеют разную интенсивность, но можно отметить, что в течение последней недели их действия немного оживились, и порой они пытаются по трем-четырем направлениям за сутки штурмовать. Впрочем, пока никакого успеха не имеют", — подытожил Андрей Канашевич.

Напомним, 13 мая сообщалось, что российские оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Волчанска в Харьковской области, о чем заявили представители "Российского Добровольческого Корпуса". Сейчас целью противника является Мясокомбинат, однако делается все для того, чтобы обезопасить населенный пункт.