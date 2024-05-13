Российские оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Волчанска, — РДК (видео)

По информации российских добровольцев, бойцы ВС РФ хотят занять Мясокомбинат в Харьковской области, однако по ним ведется огонь при помощи бронетехники.

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Российские оккупанты начали наступление в Харьковской области и сейчас пытаются закрепиться в районе города Волчанск. Деталями по этому поводу поделились представители "Русского Добровольческого Корпуса" (РДК) в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах можно заметить, как бронетехника совместно с российскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины, ведет огонь по оккупантам. Все это делается для того, чтобы не позволить противнику закрепиться на новых позициях и оккупировать украинский город на востоке.

"БТР-82А бронегруппы РДК ведет огонь по противнику, пытающемуся закрепиться на Мясокомбинате и одной из окраинных улиц Волчанска", — говорится в сообщении.

При этом глава Волчанской городской военной администрации (ГВА) Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Суспільному" еще вчера заявлял о том, что ВС РФ не прорвались в город в Харьковской области. Попытки зайти в населенных пункт со стороны оккупантов были, однако Силы обороны остановили их.

"Поэтому складывается такая картинка. Пока что Волчанск есть и будет Украиной", — заявлял Тамаз Гамбарашвили.

Напомним, 13 мая начальник Волчанской ГВА говорил, что фортификации вокруг города в Харьковской области строили, но "возможно, не так плотно". Дело в том, что населенный пункт расположен всего в четырех километрах от границы с Россией, поэтому противник регулярно пытался атаковать украинских военных.

Также сообщалось, что полковник ВСУ рассказал, сможет ли враг прорваться в Харьков. По словам Петра Черника, наступательными действиями враг хочет отвлечь украинских военных и частично ему это удалось.