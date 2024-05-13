Російські окупанти намагаються закріпитися на околицях Вовчанська, — РДК (відео)

За інформацією російських добровольців, бійці ЗС РФ хочуть зайняти М'ясокомбінат у Харківській області, проте по них ведуть вогонь за допомогою бронетехніки.

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Російські окупанти розпочали наступ у Харківській області та наразі намагаються закріпитися в районі міста Вовчанськ. Деталями з цього приводу поділилися представники "Російського Добровольчого Корпусу" (РДК) у своєму Telegram-каналі.

На опублікованих кадрах можна помітити, як бронетехніка спільно з російськими добровольцями, які воюють на боці України, веде вогонь по окупантах. Усе це робиться для того, щоб не дати змогу противнику закріпитися на нових позиціях і окупувати українське місто на сході.

"БТР-82А бронегрупи РДК веде вогонь по противнику, який намагається закріпитися на М'ясокомбінаті та одній з окраїнних вулиць Вовчанська", — ідеться в повідомленні.

Водночас голова Вовчанської міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі в коментарі "Суспільному" ще вчора заявляв про те, що ЗС РФ не прорвалися в місто в Харківській області. Спроби зайти в населений пункт з боку окупантів були, проте Сили оборони зупинили їх.

"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", — заявляв Тамаз Гамбарашвілі.

Нагадаємо, 13 травня начальник Вовчанської ГВА говорив, що фортифікації навколо міста в Харківській області будували, але "можливо, не так щільно". Річ у тім, що населений пункт розташований усього за чотири кілометри від кордону з Росією, тому противник регулярно намагався атакувати українських військових.

Також повідомлялося, що полковник ЗСУ розповів, чи зможе ворог прорватися до Харкова. За словами Петра Черника, наступальними діями ворог хоче відволікти українських військових і частково йому це вдалося.