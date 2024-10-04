"У них нет дороги назад": боец ВСУ рассказал, как оккупанты штурмуют в Харьковской области

По словам Юрия Федоренко, если россиянин возвращается в тыл, не выполнив задание и без сильных ранений, то это может стать поводом для показательной казни.

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В направлении Липцев Харьковской области ВС РФ в последний раз применил легкобронированную и бронированную технику во время штурма. Это было примерно 3 недели назад. Об этом рассказал "24 каналу" командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, речь идет о 13 единицах техники. Тогда Силы обороны смогли уничтожить 95% от техники врага. Сейчас россияне применяют тактику проведения ударно-штурмовых действий. Их заставляют идти в атаку силой.

Юрий Федоренко о штурмах ВС РФ в Харьковской области (смотреть с 37 минуты)

"Это было в районе 13 единиц легкобронированной, бронированной, из которой с помощью совместной работы удалось вывести из строя 95%. Из 13 бронированных машин противника поле боя покинули подбитыми только две. Все остальные были уничтожены Силами обороны ", – сказал он.

По словам Федоренко, "кадыровцы", которых направили в Харьковскую область, исполняют роль заградительных отрядов. Так, россияне проводят штурмовые действия месяц-полтора. Они идут только вперед, а с помощью БПЛА им докидывают дополнительный боекомплект, еду и воду.

"У них нет дороги назад. Для чего заводят кадыровцев? Они имеют абсолютно санкцию на систему принуждения, забивания, убийства, запугивания и так далее. Именно они выступают заградительными отрядами", – отметил военный.

По словам Федоренко, если россиянин возвращается в тыл, не выполнив задание и без сильных ранений, то это может стать поводом для показательной казни. Также его могут избить.

Ранее Федоренко говорил, что бойцы ВСУ ожидают осложнения ситуации на Харьковщине. Обычно, ВС РФ заводят "кадыровцев", когда готовятся к штурмам, а те должны выполнять роль заградительных подразделений, чтобы оккупанты не разбегались во время боев.

Также в DeepState показали, как сейчас выглядит Волчанск. Фотографы, которые сделали снимки разрушенного Волчанска, подчеркнули, что от города осталась "только пыль". В ВСУ рассказали, что РФ уже спланировала, как будет обучать там школьников после оккупации.