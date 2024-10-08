"Під виглядом бригад ЗСУ": російські ДРГ їздять прифронтовими містами, — 33-тя ОМБр (відео)

За словами, в. о. пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади Назара Войтенкова, диверсійно-розслідувальні групи ворога маскуються під українських військових і розпитують, хто де живе, щоб потім завдавати точкових ударів.

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Місто Курахове у Покровському районі Донецької області постійно зазнає обстрілів із боку російських військ, які використовують авіабомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію та FPV-дрони. Про це розповів в. о. пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков в ефірі телеканалу "Еспресо" у вівторок, 8 жовтня.

За його словами, у місті досі залишаються понад тисяча цивільних.

"Росіянам байдуже, куди вони стріляють — для них це все просто зона обстрілів. Ми не розуміємо, що відбувається в головах місцевих, на що вони чекають, де у них родичі, який у них паспорт, яких поглядів ці люди", — сказав Войтенков.

Він також зазначив, що розміщення у будь-якому будинку стає небезпечним, оскільки є ризик точкового удару через те, що хтось із місцевих може зрадницьки повідомити про позицію і допомогти російським силам просунутися вперед.

"Нам також відомо, що російські ДРГ під виглядом бригад ЗСУ їздять прифронтовими містами, розпитуючи, де хто живе, а потім по цих будинках завдають точкових ударів. Якби всіх цивільних евакуювали, нам було б простіше жити", — пояснив пресофіцер.

Нагадаємо, 4 жовтня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ЗС РФ, ймовірно, сподіваються захопити Курахове на Вугледарському напрямку.

8 жовтня аналітики DeepState повідомили про окупацію ЗС РФ населених пунктів Желанне Перше та Стельмахівка.