"Под видом бригад ВСУ": российские ДРГ ездят по прифронтовым городам, — 33 ОМБр (видео)

По словам, и.о. пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады Назара Войтенкова, диверсионно-расследовательские группы врага маскируются под украинских военных и расспрашивают, кто где живет, чтобы потом наносить точечные удары.

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Город Курахово в Покровском районе Донецкой области постоянно подвергается обстрелам со стороны российских войск, которые используют авиабомбы, реактивные системы залпового огня, артиллерию и FPV-дроны. Об этом рассказал и.о. пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков сообщил, что в эфире телеканала "Эспрессо" во вторник, 8 октября.

По его словам, в городе до сих пор остаются более тысячи гражданских.

"Россиянам безразлично, куда они стреляют — для них это все просто зона обстрелов. Мы не понимаем, что происходит в головах местных, чего они ждут, где у них родственники, какой у них паспорт, каких взглядов эти люди", — сказал Войтенков.

Он также отметил, что размещение в любом здании становится опасным, поскольку есть риск точечного удара из-за того, что кто-то из местных может предательски сообщить о позиции и помочь российским силам продвинуться вперед.

"Нам также известно, что российские ДРГ, под видом бригад ВСУ, ездят по прифронтовым городам, расспрашивая, где кто живет, а затем по этим домам наносят точечные удары. Если бы всех гражданских эвакуировали, нам было бы проще жить", — пояснил пресс-офицер.

Напомним, 4 октября лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ВС РФ, вероятно, надеются захватить Курахово на Угледарском направлении.

8 октября аналитики DeepState сообщили об оккупации ВС РФ населенных пунктов Желанное Первое и Стельмаховка.