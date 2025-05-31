На Сумщине объявили об обязательной эвакуации еще из 11 населенных пунктов

Жителей приграничья Сумского района призывают срочно эвакуироваться. Сейчас под обязательную эвакуацию подпадают уже 213 населенных пунктов региона.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что учитывая постоянную угрозу жизни гражданского населения вследствие обстрелов приграничных громад начальник Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Эвакуация проводится из:

Горобивки (Речковская сельская громада);

Штановки, Вороновки, Янченкив (Белопольская городская громада);

Цимбаловки, Шкуратовки (Ворожбянская городская громада);

Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского, Капитановки (Николаевская сельская громада).

Перечень населенных пунктов, жители которых подлежат эвакуации Фото: Сумская областная военная администрация

Подчеркивается, что всем, кто нуждается в помощи, будет предоставляться транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты.

Местные власти призвали жителей не медлить с решением об эвакуации, поскольку пребывание в зоне постоянной опасности является прямой угрозой жизни и здоровью.

На сегодня, как информируют в ОВА, под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.

В течение суток российские войска совершили более 160 обстрелов по 39 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов, как сообщили в ОВА, было зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

С утра 30 мая до утра 31 мая местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуированы 59 человек.

Напомним, военный эксперт Иван Киричевский рассказывал, что для захвата Сумской области ВС РФ должны собрать не менее 150 тысяч солдат. Сейчас они не имеют такого резерва, но могут терроризировать население региона обстрелами.

Также Фокус писал, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в блокпост в Сумской области. Правоохранитель, который в это время находился на посту, выжил после прямого удара беспилотника.