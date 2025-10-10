РФ планирует полностью остановить перевозки по железной дороге: бьют по критическим объектам, — Костенко

Народный депутат Украины Роман Костенко заявил, что войска России сознательно пытаются вывести из строя железнодорожную инфраструктуру Украины. По его словам, враг планирует остановить движение поездов, нанося удары по критическим объектам логистики.

Как сообщил народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью на YouTube-канале "Великий Львів", российские войска целенаправленно атакуют железнодорожную инфраструктуру, чтобы парализовать транспортную систему государства.

Политик отметил, что транспортная сеть является одной из главных целей врага.

"Россияне также себе за цель ставят нашу железную дорогу. Они хотят сделать так, чтобы она перестала функционировать", — сказал Костенко.

Роман Костенко в интервью на YouTube-канале "Великий Львів"

Он пояснил, что российские войска осуществляют удары именно по ключевым объектам инфраструктуры, пытаясь заблокировать перевозку людей и грузов.

"Они для этого наносят удары по критическим объектам железной дороги, для того, чтобы их останавливать", — добавил народный депутат.

Костенко отметил, что украинская сторона принимает меры для укрепления защиты стратегических транспортных узлов.

"Поэтому сейчас делается все, чтобы защищать такие стратегические объекты именно здесь, потому что это для них является целью — наша железная дорога. Это и логистика, они понимают, это и перевозки. Они понимают, как это важно для страны", — подчеркнул парламентарий.

Украинская железная дорога с первых дней полномасштабной войны остается одним из ключевых элементов логистики государства, обеспечивая перевозку военных грузов, гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения.

