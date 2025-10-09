Удары по железной дороге: Россия может увеличить глубину поражения локомотивов в 10 раз, — "Флеш"

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что РФ использует закупленные у Китая радиомодемы, которые позволяют "Шахедам" объединяться в цепь и атаковать Украину вглубь. Самая легкая цель для таких дронов — поезда, и зона угрозы может расшириться до 400-500 километров.

Специалист пояснил, что совместно с "Укрзалізниця" нужно разработать набор контрмер в противодействии атакам, направленным на поезда. По его прогнозу, ВС РФ будут продолжать бить по локомотивам и железнодорожной инфраструктуре. Об этом известно из комментария в эфире телеканала "Суспільне" 9 октября.

Если сейчас Россия способна бить "Шахедами" на тактическую глубину — до 50 километров, то в дальнейшем она попытается расширить эту зону на оперативную глубину. При этом враг имеет технологии для этого, в частности китайские радиомодемы.

"Благодаря этим китайским радиомодемам "Шахед" может превратиться в большой FPV, и управляться с территории Российской Федерации, и наводиться. Он, конечно, не такой маневренный, но он сможет спокойно наводиться на железнодорожные подвижные составы и локомотивы. И эта технология позволяет это делать даже в глубину на 400-500 километров", — пояснил "Флеш".

По его словам, если опыт в ближайшей к границе зоне окажется для РФ успешным, ей ничего не будет мешать расширить его. Поэтому, как отметил эксперт, Украина должна немедленно принять комплекс мер и сопротивляться. Противодействие должно включать специальные средства радиоэлектронной борьбы, а также нужен ряд организационных мероприятий с участием "Укрзалізниця".

"Мы должны послушать их специалистов и понять возможности", — отметил Бескрестнов.

Он рассказал, что машинисты локомотивов и диспетчеры должны иметь доступ к данным о движении разведывательных дронов и "Шахедов". Тогда машинисты смогут оперативно принимать соответствующие решения. То есть нужна возможность сдвигать графики поездов, высадить пассажиров раньше или позже. Также необходимы "тоннели безопасности" — быстрые укрытия для поездов на случай атак.

Эксперт подчеркнул, что россияне превращают ближайшую зону в 30-40 километров в "тыловые фронты", и она будет расширяться.

"Они хотят создать вдоль с границей Российской Федерации полностью мертвый участок, где не будет жизни абсолютно — ни военной, ни гражданской, никакой. Там уничтожаются склады, продуктовые запасы, уничтожается транспортная логистика, атакуются дороги, атакуются станции мобильной связи. То есть они уничтожают все, и как критический момент — это будет "Укрзалізниця", в частности локомотивы", — подчеркнул он.

"Флеш" сообщил, что китайские радиомодемы позволяют "Шахедам" передавать сигнал по принципу цепи между собой, объединяясь в группы. Эта технология позволяет запускать дроны вглубь, управляя ими онлайн. При этом поезда для них — самая доступная цель, ведь они движутся без маневров и не могут сильно разогнаться, и это удобно для ударов по большим и неповоротливым "Шахедам", которые управляются с задержками.

Напомним, городской голова Артем Семенихин 9 октября сообщил об ударе по поезду в районе села Халимоново на Черниговщине. Информацию об атаке подтвердили в "Укрзалізниця".

В Defence Express 8 октября информировали, что для защиты от ударов РФ по железной дороге необходимо комплексное решение, и напомнили о решении времен Второй мировой войны.