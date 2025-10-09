Удари по залізниці: Росія може збільшити глибину ураження локомотивів у 10 разів, — "Флеш"

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що РФ використовує закуплені у Китаю радіомодеми, які дозволяють "Шахедам" об'єднуватись у ланцюг і атакувати Україну вглиб. Найлегша ціль для таких дронів — потяги, і зона загрози може розширитись до 400-500 кілометрів.

Фахівець пояснив, що спільно з "Укрзалізницею" потрібно розробити набір контрзаходів у протидії атакам, спрямованим на потяги. За його прогнозом, ЗС РФ продовжуватимуть бити по локомотивах та залізничній інфраструктурі. Про це відомо з коментаря в ефірі телеканалу "Суспільне" 9 жовтня.

Якщо нині Росія здатна бити "Шахедами" на тактичну глибину — до 50 кілометрів, то надалі вона спробує розширити цю зону на оперативну глибину. При цьому ворог має технології для цього, зокрема китайські радіомодеми.

"Завдяки цим китайським радіомодемам "Шахед" може перетворитися у великий FPV, і керуватися з території Російської Федерації, і наводитися. Він, звісно, не такий маневровий, але він зможе спокійно наводитися на залізничні рухомі склади і локомотиви. І ця технологія дозволяє це робити навіть в глибину на 400-500 кілометрів", — пояснив "Флеш".

З його слів, якщо досвід у найближчій до кордону зоні виявиться для РФ успішним, їй нічого не заважатиме розширити його. Тому, як наголосив експерт, Україна має негайно ухвалити комплекс заходів і давати опір. Протидія має включати спеціальні засоби радіоелектронної боротьби, а також потрібна низка організаційних заходів за участі "Укрзалізниці".

"Ми повинні послухати їхніх спеціалістів і зрозуміти можливості", — зазначив Бескрестнов.

Він розповів, що машиністи локомотивів і диспетчери мають мати доступ до даних про рух розвідувальних дронів і "Шахедів". Тоді машиністи зможуть оперативно ухвалювати відповідні рішення. Тобто потрібна можливість зсувати графіки потягів, висадити пасажирів раніше або пізніше. Також необхідні "тунелі безпеки" — швидкі укриття для потягів на випадок атак.

Експерт наголосив, що росіяни перетворюють найближчу зону в 30-40 кілометрів на "тилові фронти", і вона буде розширятися.

"Вони хочуть створити вдовж з кордоном Російської Федерації повністю мертву ділянку, де не буде життя абсолютно — ні воєнного, ні цивільного, жодного. Там знищуються склади, продуктові запаси, знищується транспортна логістика, атакуються дороги, атакуються станції мобільного зв’язку. Тобто вони знищують все, і як критичний момент — це буде "Укрзалізниця", зокрема локомотиви", — наголосив він.

"Флеш" повідомив, що китайські радіомодеми дозволяють "Шахедам" передавати сигнал за принципом ланцюга між собою, об’єднуючись у групи. Ця технологія дозволяє запускати дрони вглибину, керуючи ними онлайн. При цьому потяги для них — найдоступніша ціль, адже вони рухаються без маневрів і не можуть сильно розігнатися, і це зручно для ударів великими та неповороткими "Шахедами", які керуються з затримками.

Нагадаємо, міський голова Артем Семеніхін 9 жовтня повідомив про удар по потягу в районі села Халимонове на Чернігівщині. Інформацію про атаку підтвердили в "Укрзалізниці".

У Defence Express 8 жовтня інформували, що для захисту від ударів РФ по залізниці необхідне комплексне рішення, і нагадали про рішення часів Другої світової війни.