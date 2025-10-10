РФ планує повністю зупинити перевезення залізницею: б'ють по критичних об'єктах, — Костенко

Народний депутат України Роман Костенко заявив, що війська Росії свідомо намагаються вивести з ладу залізничну інфраструктуру України. За його словами, ворог планує зупинити рух потягів, завдаючи ударів по критичних об’єктах логістики.

Як повідомив народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю на YouTube-каналі "Великий Львів", російські війська цілеспрямовано атакують залізничну інфраструктуру, щоб паралізувати транспортну систему держави.

Політик зазначив, що транспортна мережа є однією з головних цілей ворога.

"Росіяни також собі за ціль ставлять нашу залізницю. Вони хочуть зробити так, щоб вона перестала функціонувати", — сказав Костенко.

Роман Костенко в інтерв"ю на YouTube-каналі "Великий Львів"

Він пояснив, що російські війська здійснюють удари саме по ключових об’єктах інфраструктури, намагаючись заблокувати перевезення людей і вантажів.

"Вони для цього наносять удари по критичним об’єктам залізниці, для того, щоб їх зупиняти", — додав народний депутат.

Костенко наголосив, що українська сторона вживає заходів для зміцнення захисту стратегічних транспортних вузлів.

"Тому зараз робиться все, щоб захищати такі стратегічні об'єкти саме тут, бо це для них є ціллю — наша залізниця. Це і логістика, вони розуміють, це і перевезення. Вони розуміють, як це важливо для країни", — підкреслив парламентар.

Українська залізниця з перших днів повномасштабної війни залишається одним із ключових елементів логістики держави, забезпечуючи перевезення військових вантажів, гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення.

