Покровск — ключ к Днепропетровской области: враг пытается прорвать оборону, — СМИ

Бои за Покровск в Донецкой области становятся одними из самых ожесточенных за последнее время и могут непосредственно угрожать Днепропетровской области. Ситуация на этом направлении, как считает военный корреспондент Юлия Кириенко, приближается к критической, ведь российские войска пытаются закрепиться в городе, а украинские силы продолжают удерживать оборону, несмотря на постоянные обстрелы.

Как она сообщила на своей странице в Facebook, Покровск может превратиться в самую кровавую битву так называемого "перемирия", о котором стороны зря пытаются договориться. По ее словам, российские подразделения уже прорвались в центр города, устанавливают свои флаги на центральном бульваре, занимают жилые дома и расстреливают гражданских, которые не успели покинуть город. В то же время украинские силы продолжают удерживать окраины, останавливая продвижение врага.

Журналистка напоминает, что нынешние события напоминают ситуацию десятилетней давности — во время боев за Дебальцево, когда Владимир Путин убеждал европейских лидеров в своей "силе". Теперь, по словам Кириенко, он стремится продемонстрировать решимость новому политическому руководству США и заставить Украину к капитуляции.

Она отмечает, что стратегическая цель россиян остается неизменной. Если в 2015 году Дебальцево было важным транспортным узлом, который соединял Луганск и Донецк с Харьковом и российской границей, то сейчас Покровск нужен для дальнейшего наступления на Краматорск и создания непосредственной угрозы Днепропетровской области.

"Еще в 2015-м мы доказали, что Украину военным путем тяжело сломать. Что сейчас. Только разница в том, что ВСУ 2015-го и 2025-го это разные армии. Технологически разные. То что в Покровске сложно, это мягко говоря. Пехота и пилоты вынуждены заходить пешком в город. Преодолевая километры со снаряжением. Пехота, что на позициях, там по несколько месяцев без замен. Потому что это риск. Дроны противника контролируют небо", — отмечает Кириенко.

Несмотря на это, украинские войска удерживают позиции и поражают по местам, где оккупанты пытаются закрепиться. Однако бои уже перешли в центральную часть Покровска, где действуют не одиночные диверсионные группы, а целые подразделения врага.

По словам Кириенко, 7-й корпус ВСУ сейчас вынужден принимать чрезвычайно сложные решения, от которых зависит дальнейшее развитие событий на этом направлении. Она подчеркивает, что командующий ВСУ Александр Сырский хорошо помнит уроки Дебальцево, поэтому каждый шаг сейчас взвешивается особенно тщательно.

"Я сейчас не завидую 7-му корпусу, который должен принимать сложные решения в Покровске. Тем более когда давят международные обстоятельства. Главком Сырский тоже знает, как было в Дебальцево. Надеюсь, что цена этих решений будет оправданной", — говорится в заметке.

По мнению военного корреспондента, в ближайшие недели следует ожидать существенного обострения ситуации не только под Покровском, но и на других участках фронта.

Какова ситуация на Покровском направлении по состоянию на 20 октября — Генштаб

Стоит заметить, что как говорится в отчете Генштаба по состоянию на утро 20 октября, на Покровском направлении украинские защитники успешно отбили 58 штурмовых и наступательных атак противника в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филиал, Луч, Лисовка, Молодецкое, Дачное, а также в направлении Новопавловки.

Напомним, что 20 октября пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщила: за последние двое суток украинские военные ликвидировали 14 российских оккупантов, которые прорвались в Покровск.

Также Фокус сообщал, что ВС РФ продвинулись в западной части Покровска, пройдя целостную линию обороны ВСУ