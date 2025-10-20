Покровськ — ключ до Дніпропетровщини: ворог намагається прорвати оборону, — ЗМІ

Бої за Покровськ на Донеччині стають одними з найзапекліших за останній час і можуть безпосередньо загрожувати Дніпропетровській області. Ситуація на цьому напрямку, як вважає військова кореспондентка Юлія Кирієнко, наближається до критичної, адже російські війська намагаються закріпитися в місті, а українські сили продовжують утримувати оборону попри постійні обстріли.

Як вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, Покровськ може перетворитися на найкривавішу битву так званого "перемир’я", про яке сторони даремно намагаються домовитися. За її словами, російські підрозділи вже прорвалися до середмістя, встановлюють свої прапори на "Бульварі" (ТРЦ у центрі міста — ред.), займають житлові будинки та розстрілюють цивільних, які не встигли залишити місто. Водночас українські сили продовжують утримувати околиці, зупиняючи просування ворога.

Журналістка нагадує, що нинішні події нагадують ситуацію десятирічної давнини — під час боїв за Дебальцеве, коли Володимир Путін переконував європейських лідерів у своїй "силі". Тепер, за словами Кирієнко, він прагне продемонструвати рішучість новому політичному керівництву США та змусити Україну до капітуляції.

Вона зазначає, що стратегічна мета росіян залишається незмінною. Якщо у 2015 році Дебальцеве було важливим транспортним вузлом, який з’єднував Луганськ і Донецьк із Харковом та російським кордоном, то зараз Покровськ потрібен для подальшого наступу на Краматорськ і створення безпосередньої загрози Дніпропетровщині.

Публікація Юлії Кирієнко у Facebook Фото: Скриншот

"Ще у 2015-му ми довели, що Україну військовим шляхом тяжко зламати. Що зараз. Лише різниця у тому, що ЗСУ 2015-го і 2025-го це різні армії. Технологічно різні. Те що у Покровську складно, це мʼяко кажучи. Піхота і пілоти змушені заходити пішки в місто. Долаючи кілометри зі спорядженням. Піхота, що на позиціях, там по кілька місяців без замін. Бо це ризик. Дрони противника контролюють небо", — наголошує Кирієнко.

Попри це, українські війська утримують позиції й уражають по місцях, де окупанти намагаються закріпитися. Проте бої вже перейшли в центральну частину Покровська, де діють не поодинокі диверсійні групи, а цілі підрозділи ворога.

За словами Кирієнко, 7-й корпус ЗСУ зараз змушений приймати надзвичайно складні рішення, від яких залежить подальший розвиток подій на цьому напрямку. Вона підкреслює, що командувач ЗСУ Олександр Сирський добре пам’ятає уроки Дебальцевого, тому кожен крок нині зважується особливо ретельно.

"Я зараз не заздрю 7-му корпусу, який має приймати складні рішення в Покровську. Тим паче коли тиснуть міжнародні обставини. Главком Сирський теж знає, як було в Дебальцеве. Сподіваюсь, що ціна цих рішень буде виправданою", — йдеться в дописі.

На думку військової кореспондентки, у найближчі тижні слід очікувати суттєвого загострення ситуації не лише під Покровськом, а й на інших ділянках фронту.

Яка ситуація на Покровському напрямку станом на 20 жовтня — Генштаб

Варто зауважити, що як йдеться у звіті Генштабу станом на ранок 20 жовтня, на Покровському напрямку українські захисники успішно відбили 58 штурмових та наступальних атак противника у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне, а також у напрямку Новопавлівки.

Карта бойових дій на Покровському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 20 жовтня пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомила: за останні дві доби українські військові ліквідували 14 російських окупантів, які прорвалися до Покровська.

Також Фокус повідомляв, що ЗС РФ просунулись у західній частині Покровська, пройшовши цілісну лінію оборони ЗСУ