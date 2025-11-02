Тривога по всіх областях: росіяни атакували Україну "Кинджалами"

Пізно ввечері 2 листопада росіяни підняли у повітря винищувачі МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Ворог здійснив пуски кількох ракет, вдаривши по одному з регіонів, пролунали вибухи.

"Кинджали" заходили через північно-східний напрямок, рухаючись крізь Чернігівщину та Київщину, й вдарили, попередньо, по Житомирщині. Про це пишуть у Telegram-каналі Повітряних сил України.

Повітряна тривога Україною почала поширюватися близько 23:35 години. За даними Повітряних сил, ворог підняв у небо борти МіГ-31К.

"Кинджали" рухалися через Київську область курсом на Житомирську, зазначили моніторингові канали. У Повітряних силах уточнили, що аеробалістичні ракети тримають курс на Житомир.

Невдовзі на Житомирщині пролунали вибухи, повідомив журналіст Андрій Смолій.

За даними моніторингових каналів, росіяни застосували для атаки по Україні 3 гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", що запустили з трьох бортів МіГ-31К.

Відео дня

Також під час пусків "Кинджалів" по території України додавалася загроза через активні балістичні пускові установки на території Росії, зокрема у Брянській області. Однак пусків балістичних ракет не було зафіксовано.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, 2 листопада пресслужба угруповання військ "Схід" повідомила, що ворог атакував низку населених пунктів у Дніпропетровській області, через що зафіксовано втрати особового складу ЗСУ.

Також уночі 2 листопада росіяни атакували Запоріжжя балістикою, через що десятки тисяч абонентів залишилися без світла.