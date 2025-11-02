Удар РФ по Дніпропетровщині: у ГВ "Восток" повідомили про втрати особового складу ЗСУ

Збройні сили РФ продовжують завдавати ударів не тільки по позиціях Сил оборони України, а й по населених пунктах у глибокому тилу та в районах, близьких до лінії зіткнення. Зокрема, 1 листопада росіяни атакували низку населених пунктів у Дніпропетровській області, що призвело до втрат особового складу української армії.

Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по низці громад Дніпропетровської області. Як повідомила пресслужба угруповання військ "Схід", постраждали Нікопольська, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, зокрема серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Зазначається, що за фактом удару працюють відповідні правоохоронні та силові структури. Ведеться перевірка обставин та оцінки виконання вимог Головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема розслідують, наскільки своєчасно було доведено оповіщення про ракетну небезпеку, чи дотримано заборон і обмежень на розміщення особового складу та проведення нарад на відкритій місцевості, а також чи не розміщувалися підрозділи в непризначених для цього місцях.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників України... Російський агресор дорого заплатить за скоєне", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що армія РФ атакувала Самарівський район у Дніпропетровській області, внаслідок чого було зруйновано магазин і виникла пожежа. Спочатку повідомлялося про загиблого 58-річного чоловіка, і двох постраждалих. Однак пізніше стало відомо, що кількість жертв збільшилася — від отриманих травм померла в лікарні 50-річна жінка.