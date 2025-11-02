Удар РФ по Днепропетровщине: в ГВ "Восток" сообщили о потерях личного соства ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары не только по позициям Сил обороны Украины, но и по населенным пунктам в глубоком тылу и в районах, близких к линии соприкосновения. В частности, 1 ноября россияне атаковали ряд населенных пунктов в Днепропетровской области, что привело к потерям личного состава украинской армии.

Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по ряду общин Днепропетровской области. Как сообщила пресс-служба группировки войск "Восток", пострадали Никопольская, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины. В результате атаки есть погибшие и раненые, в том числе среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что по факту удара работают соответствующие правоохранительные и силовые структуры. Ведется проверка обстоятельств и оценки исполнения требований Главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ.

В частности расследуется, насколько своевременно были доведены оповещения о ракетной опасности, соблюдены ли запреты и ограничения на размещение личного состава и проведение совещаний на открытой местности, а также не размещались ли подразделения в непредназначенных для этого местах.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины... Российский агрессор дорого заплатит за содеянное", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия РФ атаковала Самаровский район в Днепропетровской области, в результате чего был разрушен магазин и возник пожар. Изначально сообщалось о погибшем 58-летнем мужчине, и двух пострадавших. Однако позже стало известно, что количество жертв увеличилось — от полученных травм скончалась в больнице 50-летняя женщина.