Удар ВС РФ по магазину в Днепропетровской области: количество погибших возросло

К концу дня стало известно о том, что количество жертв вражеской атаки по магазину в Самаровском районе Днепропетровской области возросло.

В больнице от полученных травм скончалась 50-летняя женщина, написал врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Таким образом количество погибших достигло двух человек.

Удар по магазину в Самаровском районе: что известно

Ранее сообщалось, что в результате удара ранения получили восемь человек, половина из которых были в тяжелом состоянии, половина – в состоянии средней тяжести.

Местные паблики со ссылкой на очевидцев писали, что российская армия ударила "Шахедом" и баллистикой прямо по магазину, где находились местные жители. После атаки начался пожар.

Здание магазина полностью разрушено, а также повреждены еще семь близлежащих домов.

Напомним, вечером 31 октября российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". В регионе объявили воздушную тревогу и задействовали силы противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что во время российского обстрела жилых районов и объектов инфраструктуры в Сумах пострадали 11 человек, в том числе четверо детей, а повреждения получило депо "Укрзализныци".