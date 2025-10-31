ВС РФ попали в многоэтажку в Сумах: много пострадавших, среди них есть дети (фото)

В результате российского удара по жилому сектору и инфраструктуре Сум травмированы 11 человек, среди которых четверо детей. Также повреждено депо "Укрзализныци".

В ГСЧС Сумской области сообщили, что россияне попали в девятиэтажный жилой дом. На верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. Сотрудники ГСЧС спасли 12 жителей многоэтажки.

11 человек получили ранения, среди них четверо детей.

"10 беспилотников только за один час Россия направила по Сумах. Все удары — прицельно в гражданскую инфраструктуру... 14-летняя девочка госпитализирована. Угрозы ее жизни нет — медики оказали необходимую помощь и наблюдают за состоянием ребенка", — уточнил Олег Григоров, начальник Сумской ОГА.

В частном секторе Сум загорелись два здания хозяйственного назначения, а взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир. Наибольшие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры.

Відео дня

В Сумской ОГА рассказали, что ударом врага повреждено пассажирское депо — уничтожена часть хозяйственных помещений и вагоны. Поезд "Сумы — Киев" отправился по графику с подменным составом.

Российские военные постоянно атакуют регионы Украины из различных видов вооружения — ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО.

Руководство России отрицает, что российская армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водообеспечения.

Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и отмечают, что они имеют целенаправленный характер.

Между тем ночью 31 октября беспилотники массированно атаковали российские регионы: в российских пабликах сообщают о поражении энергетических объектов во Владимирской, Орловской областях, а также взрывах в Ярославской области.

Напомним, Фокус писал о массированной атаке россиян в ночь на 30 октября. В Запорожье было разрушено общежитие.