ЗС РФ поцілили у багатоповерхівку у Сумах: багато постраждалих, серед них є діти (фото)

Унаслідок російського удару по житловому сектору та інфраструктурі Сум травмовані 11 людей, серед яких четверо дітей. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці".

У ДСНС Сумської області повідомили, що росіяни поцілили у дев’ятиповерховий житловий будинок. На верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Співробітники ДСНС врятували 12 жителів багатоповерхівки.

11 людей отримали поранення, серед них четверо дітей.

"10 безпілотників лише за одну годину Росія спрямувала по Сумах. Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру… 14-річна дівчинка госпіталізована. Загрози її життю немає – медики надали необхідну допомогу та спостерігають за станом дитини", - уточнив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА.

У приватному секторі Сум загорілись дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир. Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури.

У Сумській ОВА розповіли, що ударом ворога пошкоджено пасажирське депо – знищено частину господарських приміщень і вагони. Поїзд "Суми – Київ" відправився за графіком із підмінним складом.

Російські військові постійно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Тим часом уночі 31 жовтня безпілотники масовано атакували російські регіони: у російських пабліках повідомляють про ураження енергетичних об'єктів у Володимирській, Орловській областях, а також вибухи у Ярославській області.

Нагадаємо, Фокус писав про масовану атаку росіян в ніч на 30 жовтня. У Запоріжжі було зруйновано гуртожиток.