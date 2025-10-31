ВС РФ атаковали Киевскую область ударными БпЛА типа "Шахед": в области работает ПВО

Вечером 31 октября российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". В регионе объявили воздушную тревогу и задействовали силы противовоздушной обороны.

Как сообщает Киевская ОВА, сигнал тревоги прозвучал в Бориспольском и Броварском районах около 21:15. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов с восточного направления. В регионе фиксировали пролет БпЛА, по ним работают подразделения ПВО.

Фото: Скриншот

Жителям напомнили не снимать работу защитников и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

