Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ атакували Київщину ударними БпЛА типу "Шахед": в області працює ППО

Ілюстративне фото. По Київській області зараз спрямовані "Шахеди", у регіоні триває повітряна тривога. | Фото: З відкритих джерел

Увечері 31 жовтня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками типу "Шахед". У регіоні оголосили повітряну тривогу та задіяли сили протиповітряної оборони.

Як повідомляє Київська ОВА, сигнал тривоги пролунав у Бориспільському та Броварському районах близько 21:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів зі східного напрямку. У регіоні фіксували проліт БпЛА, по них працюють підрозділи ППО.

Мешканцям нагадали не знімати роботу оборонців та залишатися в укриттях до відбою тривоги. Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.

Новина доповнюється…