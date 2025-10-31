Воєнний фокус Російсько-українська війна
ЗС РФ атакували Київщину ударними БпЛА типу "Шахед": в області працює ППО
Увечері 31 жовтня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками типу "Шахед". У регіоні оголосили повітряну тривогу та задіяли сили протиповітряної оборони.
Як повідомляє Київська ОВА, сигнал тривоги пролунав у Бориспільському та Броварському районах близько 21:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів зі східного напрямку. У регіоні фіксували проліт БпЛА, по них працюють підрозділи ППО.
Мешканцям нагадали не знімати роботу оборонців та залишатися в укриттях до відбою тривоги. Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.
