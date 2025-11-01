Удар ЗС РФ по магазину в Дніпропетровській області: кількість загиблих зросла

До кінця дня стало відомо про те, що кількість жертв ворожої атаки по магазину в Самарівському районі Дніпропетровської області зросла.

У лікарні від отриманих травм померла 50-річна жінка, написав т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Таким чином кількість загиблих сягнула двох осіб.

Удар по магазину в Самарівському районі: що відомо

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару поранення дістали вісім осіб, половина з яких були у важкому стані, половина — у стані середньої тяжкості.

Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали, що російська армія вдарила "Шахедом" і балістикою прямо по магазину, де перебували місцеві жителі. Після атаки почалася пожежа.

Будівлю магазину повністю зруйновано, а також пошкоджено ще сім прилеглих будинків.

Нагадаємо, увечері 31 жовтня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками типу "Шахед". У регіоні оголосили повітряну тривогу і задіяли сили протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що під час російського обстрілу житлових районів та об'єктів інфраструктури в Сумах постраждали 11 осіб, зокрема четверо дітей, а пошкоджень зазнало депо "Укрзалізниці".