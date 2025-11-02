Тревога по всем областям: россияне атаковали Украину "Кинжалами"

Поздно вечером 2 ноября россияне подняли в воздух истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Враг осуществил пуски нескольких ракет, ударив по одному из регионов, раздались взрывы.

"Кинжалы" заходили через северо-восточное направление, двигаясь через Черниговскую и Киевскую области, и ударили, предварительно, по Житомирщине. Об этом пишут в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

Воздушная тревога Украины начала распространяться около 23:35 часов. По данным Воздушных сил, враг поднял в небо борта МиГ-31К.

"Кинжалы" двигались через Киевскую область курсом на Житомирскую, отметили мониторинговые каналы. В Воздушных силах уточнили, что аэробаллистические ракеты держат курс на Житомир.

Вскоре на Житомирщине прогремели взрывы, сообщил журналист Андрей Смолий.

По данным мониторинговых каналов, россияне применили для атаки по Украине 3 гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которые запустили с трех бортов МиГ-31К.

Также во время пусков "Кинжалов" по территории Украины добавлялась угроза из-за активных баллистических пусковых установок на территории России, в частности в Брянской области. Однако пусков баллистических ракет не было зафиксировано.

Последствия вражеского обстрела уточняются.

Напомним, 2 ноября пресс-служба группировки войск "Восток" сообщила, что враг атаковал ряд населенных пунктов в Днепропетровской области, из-за чего зафиксированы потери личного состава ВСУ.

Также ночью 2 ноября россияне атаковали Запорожье баллистикой, из-за чего десятки тысяч абонентов остались без света.