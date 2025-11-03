"Шахеды" массированно ударили по Украине: разрушены жилые дома, среди гражданских есть жертвы

В ночь на 3 ноября российская армия осуществила очередную серию атак беспилотниками по территории Украины. Наибольший ущерб понесли Сумская, Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области: есть погибшие, раненые и разрушения гражданской инфраструктуры.

По словам председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова, ночью российские дроны ударили по жилому сектору Тростянецкой громады. Поражены дома, в которых на тот момент находились люди. Предварительно погиб один человек. Из-под завалов спасатели достали трех пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, информация о последствиях обстрела уточняется.

Публикация председателя Сумской ОВА

Ночная атака на Николаев: пожар в супермаркете и перебои со светом

Ночью удары беспилотников зафиксировали и в Николаевской области. Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, по состоянию на 05:50 информации о пострадавших не поступало. Однако в результате удара по областному центру возник пожар в хозяйственном супермаркете, который оперативно потушили спасатели. Также повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в жилом доме неподалеку.

Публикация председателя Николаевской ОГА

По уточненной информации, атака дронами типа "Шахед" в регионе вызвала повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Временно без электроснабжения оставались 12 населенных пунктов, но утром энергетики восстановили подачу тока. В Николаевском районе враг также применил FPV-дроны против Очаковской громады — пострадавших нет.

В Днепре ракета повредила предприятие, ранен мужчина

Более того, этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. По данным главы ОВА Владислава Гайваненко, было повреждено одно из местных предприятий, после удара вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали. Пострадал 37-летний мужчина — он получил медицинскую помощь и будет лечиться дома.

Публикация председателя Днепропетровской ОВА

Кроме того, по Никополю россияне били артиллерией и применяли FPV-дроны. Еще один раненый — 73-летний житель Павлограда, который обратился к врачам после вчерашней атаки, он также будет проходить амбулаторное лечение. За сутки в области в целом пострадали четыре человека. Силы ПВО сбили над регионом два вражеских беспилотника.

В Запорожском районе ночью прогремели взрывы: что известно

Тем временем в Запорожской области зафиксированы новые разрушения. По данным начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, около 04:00 в Запорожском районе прогремели четыре взрыва. В результате удара по областному центру ранены три человека.

Публикация председателя Запорожской ОВА

Также стало известно, что за прошедшие сутки российские войска осуществили по области 769 огневых поражений, атаковав 15 населенных пунктов, в частности:

авиаудары нанесены по Малокатериновке, Терноватому, Приморскому, Железнодорожному и Сладкому;

более 500 ударов БпЛА (преимущественно FPV) пришлось на Беленькое, Червоноднепровку, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное;

реактивными системами залпового огня атакованы Запорожье, Терноватое, Успеновка и Новоандреевка;

артиллерийские обстрелы охватили Гуляйполе, Степное, Малую Токмачку, Чаривне и прилегающие территории.

К властям поступило по меньшей мере 38 сообщений о разрушенных и поврежденных жилых зданиях, инфраструктуре и автомобилях.

Напомним, что поздно вечером 2 ноября российские войска снова подняли в небо истребители МиГ-31К — носители ракет "Кинжал". С борта этих самолетов было осуществлено несколько ракетных пусков по территории Украины, после чего в одном из регионов раздались взрывы.

Также известно, что ночью 2 ноября по Запорожью был нанесен ракетный удар. В результате поражения инфраструктурных объектов в городе произошло масштабное обесточивание — без электроснабжения временно остались около 58 тысяч потребителей.