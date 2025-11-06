ЗС РФ знеструмили 8 шахт у Дніпропетровській області: під землею тисячі шахтарів

6 листопада ЗС РФ вдарили по Дніпропетровській області, залишивши без струму шахти. Заблокованими під землею опинились 2,5 тисячі людей.

Загалом внаслідок удару знеструмлені вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Про це 6 листопада заявили у Міністерстві енергетики України.

"Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", — повідомили у Міненерго.

Міністерка Світлана Гринчук підкреслила, що РФ продовжує енергетичний терор, і її тактика зрозуміла — лишити українців без світла і тепла цієї зими.

"Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними", — додала Гринчук.

Удар по Дніпропетровській області: що відомо

Т.в.о. голови Дніпропетровської військової обласної адміністрації Владислав Гайваненко о 13:18 інформував, що ЗС РФ атакували дронами Павлоград. Він зауважив, що була понівечена інфраструктура.

"Місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання. Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях. Деталі з’ясовуємо", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 6 листопада "Укренерго" запровадило графіки відключень світла по всій країні. Обмеження у регіонах діятимуть з 8:00 до 22:00.

Позафракційна народна депутатка Мар’яна Безугла підтвердила, що ЗС РФ намагаються дістатись через Дніпропетровську область до Запоріжжя, поки увага зосереджена на Покровську. Вона показала "голу" зону оборони в регіоні.