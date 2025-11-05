Укренерго запровадило графіки відключень в усіх регіонах на 6 листопада

В усіх регіонах України у четвер, 6 листопада, буде обмежене споживання електроенергії з 8:00 до 22:00.

Графіки погодинних відключень діятимуть для 0,5–2 черг, для промислових споживачів обмежуватимуть потужність теж із 08:00 до 22:00, повідомляє "Укренерго".

В "Укренерго" попередили про відключення світла Фото: Укренерго

Час та обсяг обмежень може змінитися. Актуальна інформація з'являтиметься на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.

У компанії нагадують: обмеження запроваджені через наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти України.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли вона подається.

Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" порадили громадянам вдягнути тепліший одяг вдома замість обігріву житла. Керівник компанії Віталій Зайченко розповів, в яких регіонах найгірша ситуація і в які години особливо важливо ощадливо використовувати електроенергію.

