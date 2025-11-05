Укрэнерго ввело в графики отключений во всех регионах на 6 ноября

Во всех регионах Украины в четверг, 6 ноября, будет ограничено потребление электроэнергии с 8:00 до 22:00.

Графики почасовых отключений будут действовать для 0,5 — 2 очередей, для промышленных потребителей будут ограничивать мощность тоже с 08:00 до 22:00, сообщает "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" предупредили об отключении света Фото: Укрэнерго

Время и объем ограничений может измениться. Актуальная информация будет появляться на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

В компании напоминают: ограничения введены из-за последствий массированных ракетно-дронных атак РФ на энергообъекты Украины.

Граждан призывают потреблять электроэнергию экономно в те часы, когда она подается.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" посоветовали гражданам надеть теплую одежду дома вместо обогрева жилья. Руководитель компании Виталий Зайченко рассказал, в каких регионах наихудшая ситуация и в какие часы особенно важно экономно использовать электроэнергию.

