"Людям запрещают выходить": в Днепре из-за атаки БПЛА остановили поезд "Интерсити" (видео)
К вечеру 6 ноября в Днепре прогремели взрывы, после чего было остановлено движение поезда "Интерсити" с сообщением "Киев-Днепр"
В самих вагонах поезда включено аварийное освещение, сообщил местный телеграм-канал "Днепр Оперативный".
"Из-за шахедной атаки по Днепропетровщине задерживают поезд "Интерсити" Киев-Днепр. В вагонах включили аварийное освещение, двери в поезд закрыты, а людям запрещают выходить на улицу", — говорится в сообщении.
Время задержки поезда пассажирам пока не сообщили. На официальных страницах "Укрзализныци" информации о задержке Интерсити пока также нет.
О самих взрывах стало известно около 22:40. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону Днепропетровской области направляются вражеские дроны.
Напомним, 6 ноября ВС РФ ударили по многоэтажке в Днепре.
Фокус также писал о том, что ВС РФ обесточили 8 шахт в Днепропетровской области.