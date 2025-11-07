У Сумах російський дрон впав на трасу зі жвавим рухом транспорту (відео)

Надвечір 6 листопада російські окупанти атакували ударним безпілотником трасу з активним рухом автомобілів у Ковпаківському районі міста Суми.

На місці події пошкоджено автомобіль, повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

"У Ковпаківському районі міста Суми зафіксовано влучання ворожого БпЛА у дорожнє покриття. На місці події пошкоджено автомобіль", — написав Кобзар.

Він також оприлюднив відео, на якому видно, як російський дрон падає прямо посеред проїжджої частини у момент, коли трасою рухається багато автівок.

Сам безпілотник влучає у дорожнє покриття, а відео, найімовірніше, зняте з відеореєстратора автомобіля, що був поруч у момент падіння "шахеда".

За словами Артема Кобзаря, люди внаслідок цієї російської атаки не постраждали.

Відео дня

Цю ж інформацію підтвердив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров..

"Сьогодні ворожий БпЛА влучив у дорогу в Ковпаківському районі Сум. Це ділянка з жвавим рухом — дивом ніхто не постраждав. Пошкоджений один автомобіль", — написав Григоров.

Нагадаємо, у Дніпрі через атаку БПЛА та вибухи зупинили потяг "Інтерсіті" зі сполучення "Київ-Дніпро".

Фокус також писав про те, що ЗС РФ знеструмили 8 шахт у Дніпропетровській області.