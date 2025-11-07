В Сумах российский дрон упал на трассу с оживленным движением транспорта (видео)

К вечеру 6 ноября российские оккупанты атаковали ударным беспилотником трассу с активным движением автомобилей в Ковпаковском районе города Сумы.

На месте происшествия поврежден автомобиль, сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

"В Ковпаковском районе города Сумы зафиксировано попадание вражеского БпЛА в дорожное покрытие. На месте происшествия поврежден автомобиль", — написал Кобзарь.

Он также обнародовал видео, на котором видно, как российский дрон падает прямо посреди проезжей части в момент, когда по трассе движется много автомобилей.

Сам беспилотник попадает в дорожное покрытие, а видео, скорее всего, снято с видеорегистратора автомобиля, который был рядом в момент падения "шахеда".

По словам Артема Кобзаря, люди в результате этой российской атаки не пострадали.

Відео дня

Эту же информацию подтвердил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Сегодня вражеский БпЛА попал в дорогу в Ковпаковском районе Сум. Это участок с оживленным движением — чудом никто не пострадал. Поврежден один автомобиль", — написал Григоров.

