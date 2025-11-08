Воздушная тревога по всем областям: россияне атаковали Украину "Калибрами" и "Кинжалами"

Поздно вечером 7 ноября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр", а также запустили аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" с бортов МиГ-31К. Параллельно по некоторым областям продолжалась угроза ударных дронов.

Вследствие опасности воздушная тревога была объявлена по всем областям. Фокус собрал все, что известно о российской атаке.

Воздушная тревога начала распространяться по областям около 22:50 часов. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом "Калибров" по Украине из акватории Черного моря.

Около 23:20 часов мониторинговые каналы зафиксировали вхождение "Калибров" в воздушное пространство Украины. Первые ракеты заходили через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

Через несколько минут воздушная тревога была объявлена уже по всей Украине: Воздушные силы информировали о вылете нескольких бортов истребителей МиГ-31К, являющихся носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Відео дня

Около 23:40 часов Воздушные силы предупредили о пусках врагом "Кинжалов" в направлении Киева.

По предварительным данным мониторинговых каналов, россияне применили для атаки не менее 2 ракеты типа Х-47м2 комплекса "Кинжал". Взрывы прогремели в Киевской области.

Тем временем российские "Калибры" изменили курс на Винницкую область, двигаясь в западном направлении, отметили Воздушные силы.

Около 23:50 часов взрывы прогремели в Днепре, а также в Винницкой области, сообщили СМИ.

Вскоре крылатые ракеты, которые двигались в Винницкой области, изменили курс в направлении Киевщины, информировали Воздушные силы.

Около полуночи количество бортов МиГ-31К в воздухе возросло до 7, отметили мониторинговые каналы.

На момент публикации данных о последствиях российской атаки не поступало.

Напомним, в ночь на 7 ноября российских ударный беспилотник упал на трассу с живым движением транспорта.

Также вечером 6 ноября в Днепре из-за атаки российских дронов остановили поезд "Интерсити".