РФ запустила "Калибры" по Украине: Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности
Ракетная опасность существует для Одесской, Херсонской и Николаевской областей.
Воздушные Силы ВС Украины сообщили о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Мониторы сообщают о вероятных пусках "Калибров" из акватории Черного моря.
"Получена информация о запуске 8× КРМБ 3М14 "Калибр" из акватории Черного моря. Информация может отличаться от реальной обстановки, учтите", — сообщают мониторинговые каналы.
Новость дополняется...