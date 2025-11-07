РФ запустила "Калибры" по Украине: Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности

Ракетная опасность существует для Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Мониторы сообщают о вероятных пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

"Получена информация о запуске 8× КРМБ 3М14 "Калибр" из акватории Черного моря. Информация может отличаться от реальной обстановки, учтите", — сообщают мониторинговые каналы.

