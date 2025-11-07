Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України
РФ запустила "Калібри" по Україні: Повітряні сили попереджають про ракетную небезпеку
Ракетна небезпека існує для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.
Повітряні Сили ЗС України повідомили про запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Монітори повідомляють про ймовірні пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
"Отримано інформацію, щодо запуску 8× КРМБ 3М14 "Калібр" із акваторії Чорного моря. Інформація може відрізнятись від реальної обстановки, врахуйте", — повідомляють моніторингові канали.
