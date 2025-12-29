Чи поділять ЗАЕС навпіл: яка позиція Трампа та Зеленського щодо станції, окупованої РФ (відео)

Під час обговорення мирного плану у Мар-а-Лаго 28 грудня пролунала нова заява Трампа щодо ЗАЕС. Президент Сполучених штатів Америки пояснив, що мав тривалу розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і одна з тем стосувалась саме української атомної станції. Які ідеї Вашингтона щодо майбутнього атомної станції та що кажуть Україна й Росія про ЗАЕС?

Запорізька АЕС четвертий рік поспіль перебуває на тимчасово окупованій території України, і не території підприємства порядкують силовики "Росгвардії" та представники "Росатому". При цьому МАГАТЕ моніторить ситуацію і час від часу говорить про потребу перемир'я задля ремонту підстанцій та ЛЕП. Фокус зібрав заяви політиків щодо ЗАЕС, яка з'явилась в центрі уваги на тлі мирних перемовин США, України та РФ.

Тема ЗАЕС під час виступу Трампа після зустрічі з Зеленським 28 грудня - див. з 13:06

Питання ЗАЕС — позиція Трампа

Після зустрічі з президентом Зеленським 28 грудня з'явилась заява Трампа про ЗАЕС. Глава Білого дому повідомив, що Путін "перестав націлюватись бомбами" на атомну станцію. Зі слів американського президента, Україна та Росія вже начебто готові "почати експлуатацію" і можливий "запуск ЗАЕС". Втім, Трамп не уточнив, що має на увазі: чи РФ підключить ЗАЕС до власної енергосистеми, чи Україна — до української, чи воюючі держави поділять потужності.

Зеленський про контроль над ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ЗАЕС, коли оприлюднив 20 пунктів мирного плану. Зі слів глави держави, це одне з питань, щодо яких не можуть дійти згоди. Україна пропонує поділити контроль над станцією 50 на 50 між Києвом та Вашингтоном, при чому США мали б право самостійно вирішувати, що робити зі своєю половиною. Тим часом одна пропозицій Білого дому — поділити ЗАЕС між трьома сторонами, але Україні на таке рішення не погоджується, зауважив президент.

Заяви Кремля про Запорізьку АЕС та перемир'я

26 грудня президент РФ Володимир Путін висловився щодо контролю над ЗАЕС. Зі слів очільника Кремля, Москва може погодитись, що США та РФ спільно управлятимуть атомною станцією. При цьому електроенергія, яку генеруватимуть реактори, використовуватимуть для майнінгу криптовалюти, і в цьому не братиме участь Україна.

Через два дні, напередодні візиту Зеленського у резиденцію Трампа у Мар-а-Лаго, стало відомо про тимчасове перемир'я на ЗАЕС. Причина припинення вогню — ремонт розподільчих підстанцій, пошкоджених під час обстрілів. Про перемир'я оголосив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, але ні НАЕК "Енергоатом" України, ні "Росатом" ситуацію не коментували.

Запорізька АЕС — деталі окупації

Запорізька атомна електростанція — найбільша атомна станція Європи потужністю 6 ГВт та шістьма реакторами. ЗС РФ окупували енергетичний об'єкт у перші дні вторгнення — в лютому 2022 року. З того часу на території ЗАЕС постійно перебувають російські військовослужбовці, і також цивільні українці-працівники станції, представники МАГАТЕ. Керують станцією представники російської компанії "Росатом", яка, серед іншого, на четвертому році війни РФ так і не потрапила під санкції попри загрозу ядерній безпеці України.

Зазначимо, наприкінці листопада МАГАТЕ заявило, що за підсумками мирних переговорів ЗАЕС повинна отримати особливий статус. Згадують про те, що станція перебуває у зоні бойових дій і що "одна сторона" не може повністю контролювати ЗАЕС, поки "на іншому боці річки" перебуває інша сторона, яка з цим не згодна. Саме тоді було оголошено про ще одне перемир'я на ЗАЕС: ремонтували ЛЕП на 330 кВ.

Нагадуємо, у листопаді МАГАТЕ повідомила, що три українські АЕС знизили потужність, і пояснила, яка причина погіршення ситуації і як це пов'язано з обстрілами ЗС РФ.