Wildberries понес колоссальные потери: российские продавцы потеряли товаров на $3,5 млрд, — СМИ

В июле маркетплейс Wildberries потерял по меньшей мере 17% своих складских площадей из-за атак БПЛА. По оценкам экспертов, убытки продавцов уже приближаются к 280 млрд рублей (около $3,5 млрд), а пострадавшим могут оказаться сотни тысяч предпринимателей.

Об этом сообщил российский Forbes.

По данным издания, по состоянию на 2 августа под атаки попали склады общей площадью 1,21-1,47 млн кв. м. Повреждены от 893 тыс. до 1,154 млн кв. м, что составляет 17,2–22,2% заявленной логистической инфраструктуры Wildberries.

Первые удары по складским комплексам произошли 18 июля, после чего атаки продолжались почти каждый день в разных регионах России. По информации Forbes, в результате этих атак погибли по меньшей мере восемь человек, десятки получили ранения. После первых ударов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По словам аналитика Data Insight Сергея Семко, потенциальные потери продавцов можно предварительно оценить в 214,9-279,6 млрд рублей. Расчет основан на данных о компенсациях после пожара на складе в Шушарах в 2024 году.

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Wildberries заявила о мерах поддержки продавцов, в том числе скидках на хранение товаров, отсрочках платежей и льготных кредитах. Компания также сообщила, что уже выплатила пострадавшим более 40 млн рублей, однако компенсации получают преимущественно продавцы с наименьшими оборотами.

Часть предпринимателей заявляет, что размер выплат не покрывает реальные потери. Один из продавцов рассказал Forbes, что после потери товара на 738 тыс. рублей получил компенсацию всего 41 365 рублей. Другие предприниматели также сообщают о небольших или отсутствующих выплатах и отмечают, что принцип их расчета остается непонятным.

Следует отметить, что эти оценки были сделаны до новой атаки на логистический центр Wildberries во Владимирской области 3 августа. Сегодня украинские дроны поразили один из крупнейших складских комплексов компании возле села Хрястовое, где после удара вспыхнул масштабный пожар, а российские власти подтвердили разрушение и эвакуацию людей.

Напомним, удары по логистическим центрам Wildberries произошли на фоне регулярных российских атак по украинской логистической инфраструктуре. Российские войска неоднократно обстреливали терминалы и сортировочные центры "Новой почты". Накануне в результате удара по терминалу под Харьковом погиб мужчина, а ранее после атаки на объект компании жертвами стали трое водителей.

Как сообщал экономист Тимофей Милованов, с начала полномасштабной войны Россия повредила или разрушила более 400 отделений и терминалов "Новой почты". В результате атак погибли 26 работников, а стоимость восстановления имущества превышает 1 млрд грн. Компания также выплатила более 147 млн грн компенсаций клиентам за утраченные или поврежденные отправки.