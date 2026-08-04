Wildberries будує склад на 260 тис. квадратів у Казахстані: які будуть наслідки, — розслідувачі

Російська компанія Wildberries, яка втратила 20% складів після серії ударів дронів Сил оборони, вирішила перенести логістичні приміщення на територію Казахстану, встановили розслідувачі. Дозвіл на будівництво надав казахський уряд. Які наслідки появи складів Wildberries за межами Росії та що може очікувати Казахстан?

Міністр торгівлі Казахстану Арман Шаккалієв повідомив про плани Wildberries будувати нові склади в Астані та Алмати, ідеться у Telegram-каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. На відео, на яке звернули увагу розслідувачі, міністр каже, що в Астані з'явиться склад на 100 тис. кв. м, в Армати — 160 тис. кв. м. Вказано, що склади сумарною площею 260 тис. кв. м запрацюють, орієнтовно, на початку 2027 року. Крім того, вже сьогодні російська компанія орендує 46 тис. кв. м. У дописі Inform Napalm зауважили, що Казахстан може отримати негативні наслідки, дозволивши на своїй території роботу підприємства, дотичного до ЗС РФ.

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У дописі InfomNapalm нагадали, що російські склади Wildberries використовувались для логістики військових товарів. Крім того, на інтернет-майданчиках продавали комплектуючі для дронів, засоби зв'язку, екіпірування, оптичні пристрої, інші товари, яких потребує російська армія. Якщо ці товари з'являться у Казахстані, то нові склади опиняться у полі зору західних країн, які накладають вторинні санкції на помічників РФ, ідеться у повідомленні. До всього, ітиметься і про логістику військових товарів, оскільки й за цей напрямок економічної діяльності є санкції.

"Питання не лише у будівництві нових складів, а й у тому, який саме вантаж проходитиме через них. Якщо Wildberries фактично перенесе частину своєї критичної логістичної інфраструктури до Казахстану, Астана ризикує отримати не лише нові інвестиції та робочі місця, а й підвищену увагу санкційних органів", — написали розслідувачі.

Наголошується, що фахівці OSINT та інших видів розвідки на основі відкритих даних відшукають потрібну інформацію та передадуть їх у відповідні інституції. І після цього економічний виграш, який потенційно отримає Казахстан, зникне після дії вторинних санкцій.

"І OSINT, HUMINT або CYBINT в цьому плані можуть значно прискорити такі викриття. Ціна вторинних санкцій може перекрити будь-які тимчасові економічні вигоди.", — підсумували у InformNapalm.

Удари по Wildberries — деталі

Зазначимо, Фокус писав про 18-денну серію ударів по Wildberries, які 4 серпня підсумував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Зі слів Бровді, ця російська компанія втратила 20% площі: влучили по 15 об'єктах, повністю вигоріли 13.

Про останній удар по Wildberries стало відомо зранку 4 серпня. Як повідомили моніторингові канали та російська влада, спалахнули склад у Ленінградській області, розташовані на південній околиці Санкт-Петербургу на відстані 800 км від України. Тоді ж, як з'ясувалось, вперше потрапив під удар логістичний центр однієї з найбільших торгівельних мереж РФ "Лента".

Нагадуємо, аналітики медіа Forbes розповіли, яких втрат зазнала російська компанія Wildberries після влучань дронів ЗСУ.