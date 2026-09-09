"Залітають з різних сторін": Новоросійськ масовано атакують дрони, у порту здійнялася пожежа (відео)
Пізно ввечері 8 вересня та після опівночі Новоросійськ у Краснодарському краю РФ опинився під масованою атакою безпілотників. У місті прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася масштабна пожежа.
Займання зафіксовано у районі місцевого морського порту. Про атаку повідомили OSINT-аналітики.
"Новоросійськ під атакою ударних БпЛА. У місті лунають вибухи, повідомляють про пожежу", — писали моніторингові канали приблизно об 23:00 годині.
Упродовж наступних двох годин атака на Новоросійськ продовжувалася. У цей час сильна пожежа охопила район портової інфраструктури міста. Кадри ударів та займання потрапили на відео, які поширили у мережі.
Деякі OSINT-канали після цього припустили, що під атакою у Новоросійську опинилася місцева нафтобаза. Також повідомлялося про удар по мазутному терміналі в місті.
Аналітик Dnipro Osint (Гарбуз) дослідив кадри пожежі у Новоросійську і визнав, який об'єкт міг опинитися під ударом у порту. За його даними, дрони змогли уразити щонайменше один резервуар на території мазутного термінала.
Мер Новоросійська Андрій Кравченко та Оперативний штаб Краснодарського краю РФ масовану атаку на місто підтвердили. Кравченко повідомив про перші наслідки обстрілу: за його словами, у місті сталося "падіння уламків" нібито збитих дронів на території кількох підприємств, а також поблизу житлового будинку. Однак подробиць влада не стала розкривати.
Нагадаємо, 8 вересня безпілотники атакували НПЗ у російському Саратові та військовий аеродром в Енгельсі.
Також 7 вересня українські дрони уразили гелікоптери Мі-35 та Мі-8 на російській авіабазі у Таганрозі.