"Залітають з різних сторін": Новоросійськ масовано атакують дрони, у порту здійнялася пожежа (відео)

Пізно ввечері 8 вересня та після опівночі Новоросійськ у Краснодарському краю РФ опинився під масованою атакою безпілотників. У місті прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася масштабна пожежа.

Займання зафіксовано у районі місцевого морського порту. Про атаку повідомили OSINT-аналітики.

"Новоросійськ під атакою ударних БпЛА. У місті лунають вибухи, повідомляють про пожежу", — писали моніторингові канали приблизно об 23:00 годині.

Упродовж наступних двох годин атака на Новоросійськ продовжувалася. У цей час сильна пожежа охопила район портової інфраструктури міста. Кадри ударів та займання потрапили на відео, які поширили у мережі.

Кадри атаки дронів на Новоросійськ

Деякі OSINT-канали після цього припустили, що під атакою у Новоросійську опинилася місцева нафтобаза. Також повідомлялося про удар по мазутному терміналі в місті.

Відео дня

Кадри нічної атаки дронів на Новоросійськ і пожежі у місті

Аналітик Dnipro Osint (Гарбуз) дослідив кадри пожежі у Новоросійську і визнав, який об'єкт міг опинитися під ударом у порту. За його даними, дрони змогли уразити щонайменше один резервуар на території мазутного термінала.

Аналітики показали можливе місце ураження у порту Новоросійська Фото: Dnipro Osint

Мер Новоросійська Андрій Кравченко та Оперативний штаб Краснодарського краю РФ масовану атаку на місто підтвердили. Кравченко повідомив про перші наслідки обстрілу: за його словами, у місті сталося "падіння уламків" нібито збитих дронів на території кількох підприємств, а також поблизу житлового будинку. Однак подробиць влада не стала розкривати.

Нагадаємо, 8 вересня безпілотники атакували НПЗ у російському Саратові та військовий аеродром в Енгельсі.

Також 7 вересня українські дрони уразили гелікоптери Мі-35 та Мі-8 на російській авіабазі у Таганрозі.