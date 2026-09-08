Дрони уразили гелікоптери Мі-35 та Мі-8 на російській авіабазі у Таганрозі (супутниковий знімок)

Українські безпілотники напередодні здійснили атаку на військовий аеродром росіян "Таганрог-Центральний" у Таганрозі. З'явилася інформація, яких наслідків від цього обстрілу зазнали розташовані тут борти російської армії.

Під прицілом дронів на авіабазі у Ростовській області РФ опинилися щонайменше два військові гелікоптери росіян — Мі-8 та Мі-35. Про це увечері 7 вересня повідомило видання "Мілітарний" з посиланням на дані OSINT-каналу Absolutely Reliable.

За даними аналітиків, атака дронів на аеродром відбулася 7 вересня. Саме летовище розташоване всього за приблизно 40 кілометрів від кордону з Україною.

Супутниковий знімок демонструє обсяги пошкоджень після "прильотів". OSINT-аналіз виявив, що безпілотникам вдалося поцілити по щонайменше двох російських гелікоптера, внаслідок чого один із них було знищено, інший — пошкоджено.

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"В ніч на 07 вересня 2026 знищено один гелікоптер Мі-8, пошкоджено один Мі-35 (Мі-24 в експортній модифікації)". повідомив OSINT-канал Absolutely Reliable.

Канал Absolutely Reliable показав кадри наслідків ураження аеродрому "Таганрог-Центральний" 7 вересня Фото: Мілітарний

Варто зазначити, що на момент публікації Генштаб Збройних сил України не підтверджував цієї інформації.

Що відомо про атаковану авіабазу і уражені гелікоптери росіян

Відомо, що авіабаза "Таганрог-Центральний" активно використовується російською армією. Тут також діє 325 авіаремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та агрегатів для Іл-76.

На аеродромі також базується 708 військово-транспортний авіаційний полк ЗС РФ.

Гелікоптер Мі-8 — багатоцільовий середньоважкий гелікоптер, розроблений у радянські часи, який вважається наймасовішим за виробництвом у світі. Вертоліт активно використовується як у цивільній сфері — для перевезення пасажирів і вантажів, пошуково-рятувальні операції, так і у військових цілях. У війську його застосовують для транспортування десанту, забезпечення вогневої підтримки, евакуації поранених бійців тощо.

Що стосується Мі-35, то це російський глибоко модернізований багатоцільовий транспортно-бойовий гелікоптер, версія радянського ударного Мі-24. Він застосовується зокрема для знищення бронетанкової техніки противника, вогневої підтримки сухопутних військ, десантування військовослужбовців, евакуації поранених бійців тощо.

Нагадаємо, 7 вересня у Росії зіштовхнулися два сучасних винищувачі четвертого покоління Су-35.

Також днями Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення літака МіГ-29 та вертольота Ка-27 у росіян.